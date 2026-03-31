Los jardines de Lorca también se visten con los colores de los pasos de Semana Santa

El color de las calles de Lorca durante esta Semana Santa no solo lo aportarán los diferentes mantos y túnicas de las distintas cofradías. De ello se ha encargado la concejalía de Parques y Jardines, que durante las últimas semanas ha decorado los parterres de toda la ciudad con más de 3.000 plantas en flor.

Antonio David Sánchez, concejal responsable del ramo, así lo explicaba este martes, en el transcurso de un recorrido por las zonas más emblemáticas de la ciudad. De esta forma, en el barrio de San Cristóbal predomina el encarnado, mientras que en las cercanías de otras sedes religiosas se plantaban alelíes azules y lirios de agua blancos, además de flores moradas, para llenar de fragancia y color la ciudad.

Antonio David Sánchez supervisaba este martes los trabajos realizados. / L.O.

Según detallaba el edil, los colores y variedades de la flora escogida "no se deja a la improvisación, todo lo contrario, puesto que pretenden dotar los jardines de las tonalidades precisas en consonancia con su cercanía con las distintas sedes religiosas de las cofradías de Semana Santa".

Gran esfuerzo

Según indicaba Sánchez Alcaraz, el esfuerzo "ha sido importante, y no solo económico, ya que la meteorología adversa ha llevado a que la renovación en los parques y jardines se apurara hasta prácticamente los últimos instantes". En ello influía mucho el tiempo de las últimas semanas, más cambiante de lo habitual en estas fechas. Por lo que respecta al arbolado de la ciudad, también se llevaban a cabo labores de poda, revisión y adecuación del arbolado, especialmente en recorridos procesionales.

Adorno floral en el entorno de Santo Domingo. / L.O.

"Desde hace semanas se puso en marcha un complejo engranaje para afrontar una de las semanas más intensas del año. Tenemos un impresionante marco patrimonial con decorado con flores y plantas resulta mucho más llamativo. Hemos llevado flores a todos los rincones de la ciudad, pero también de los barrios y pedanías. El esfuerzo ha sido muy importante", resaltaba, para terminar pidiendo a la ciudadanía que "cuidemos de nuestros espacios verdes. Procuremos dañarlos lo menos posible para hacer más fácil la labor de los que estos días están trabajando para que todos disfrutemos del mejor de los entornos”.