Corvera huele a azahar y a Viernes Santo

Cuando empieza a oler a azahar y los atardeceres se tornan más bellos en esa frontera natural entre la comarca del Campo de Cartagena y el Campo de Murcia, una brisa fresca desciende desde la Sierra de Carrascoy arrastrando el intenso aroma de la primavera. Es entonces cuando Corvera anuncia, sin necesidad de palabras, que sus procesiones están a punto de salir.

La procesión de Viernes Santo de Corvera, que data de 1995, se ha consolidado como una de las más solemnes de la Región, destacando por su sobriedad, recogimiento y profundo sentido espiritual. El pasado año celebró su 30 aniversario con una programación especial que incluyó jornadas de convivencia en el Centro Cultural de Corvera, meriendas familiares con juegos y actividades que reforzaron el carácter cercano y participativo de la cofradía.

En esta procesión desfilan el Santísimo Cristo de la Fe, titular de la cofradía, la Virgen de la Soledad y el Cristo Yacente, imágenes que recorren las calles en un ambiente de silencio y respeto que envuelve a vecinos y visitantes.

Días antes, los cofrades se reúnen para ultimar cada detalle en la sede de la Cofradía, ubicada en la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario, donde, junto a su párroco y consiliario, D. Francisco Saorín Guillamón, trabajan codo con codo. Su figura, además de guiar en la fe, se convierte en un apoyo fundamental para que la procesión se desarrolle con la solemnidad y organización que la caracteriza.

La Semana Santa de Corvera también mira al futuro. Prueba de ello es la reciente incorporación de la Procesión de la Borriquita en Domingo de Ramos, creada en 2023 con la adquisición de la nueva talla de Jesús en la borriquita, que ha venido a enriquecer el patrimonio y la tradición cofrade de la pedanía.

Entre 2021 y 2023, la Cofradía del Santísimo Cristo de la Fe ha vivido años de transformación tras casi tres décadas de historia, apostando por la renovación sin perder la esencia. Este año, el cartel anunciador vuelve a ser obra de Omar Jiménez, comunicador y vocal de comunicación de la cofradía, inspirado en la salida del Cristo en 1998 y concebido como un homenaje a quienes forjaron el camino.

Durante todo el año, la cofradía, encabezada por su presidenta, Marga Gil Clemente, trabaja de manera incansable organizando eventos, reuniones y actividades como la tradicional venta de lotería, siempre con el objetivo de seguir creciendo e innovando.

Y es que Corvera está de moda. No es raro escucharlo en cualquier tertulia regional: una pedanía que ha duplicado su población en los últimos tres años gracias al impulso del aeropuerto, el parque logístico y las nuevas urbanizaciones, sin perder por ello su identidad ni sus tradiciones más arraigadas.

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Así, a las 20:30 horas, con los tercios ya formados, pondrán pie en la Plaza de la Iglesia para iniciar su recorrido por las calles de esta pedanía, que recibe a todos con los aromas de la primavera y la brisa de una sierra que, como un manto, cobija la fe, la tradición y el sentimiento de todo un pueblo.