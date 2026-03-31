Autobuses gratis para disfrutar del Vía Crucis Viviente de La Torrealta en Molina de Segura

La representación del Vía Crucis Viviente de La Torrealta de Molina, promovida por la Asociación Cultural La Cruz de La Torrealta, en colaboración con el Ayuntamiento de Molina de Segura, tendrá lugar este Miércoles Santo 1 de abril, a partir de las 23.00 horas, por las calles de la pedanía molinense de La Torrealta.

Itinerario del Via Crucis Viviente Salida desde Calle La Mola, y continúa por Calles Javier Azagra, Plaza de la Iglesia, Calle Javier Azagra, Calle Alfredo Nobel (hasta la farmacia), recinto y solar (frente a la farmacia), Calle Ramón y Cajal, Calle Isaac Albéniz, Plaza de la Cruz, Calle Maestro Rodrigo, Calle Domingo Gil, Calle Carmen Conde, y Calle García Lorca. Recinto crucifixión: solares frente CEIP Nuestra Señora de los Remedios (continuación por Calle García Lorca), Calle Isaac Albéniz, Calle Javier Azagra y Plaza de la Iglesia.

La representación se inicia a las once de la noche, con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén montado en un borrico, acompañado de un grupo de pueblo vestido de época, en el que se encuentran numerosos niños, y del grupo de antorcheros que vitorean a Jesús con gritos de “Osanna, Osanna el Hijo de David, Osanna el Hijo de Dios…”, portando palmas y ramas de olivo.

Las cuatro primeras Estaciones se representan en la Plaza de la Iglesia, con la Última Cena, Oración en el Huerto de los Olivos, el Prendimiento, el Juicio en el Sanedrín y ante Poncio Pilatos, los azotes y la carga con la Cruz. Las demás estaciones (las caídas, el encuentro con la Verónica, la ayuda del cireneo,…) se representan por las calles del pueblo, alumbradas por un grupo de antorcheros y de visitantes que portan candelas ofrecidas por la asociación. En todas las estaciones, la Coral Municipal Hims Mola interpreta canciones de música sacra, propiciando el recogimiento y la meditación.

La Crucifixión se representa en un pequeño cerro a las afueras del pueblo, entre los dos ladrones, con el pronunciamiento de las últimas palabras y la expiración, momento en el que se produce una explosión de sonido y efectos especiales lumínicos, que sobrecogen a lugareños y visitantes. Se añade al Vía Crucis tradicional la decimoquinta Estación: la Resurrección. Sin Resurrección no existiría el Cristianismo. Esta nueva Estación se representa en otro altozano del pueblo.

Una narradora va explicando cada una de las estaciones, añadiendo comentarios de actualidad, como el paro, las guerras, la drogadicción…, lo que ayuda a completar la catequesis cristiana y el sentido de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo. La fiesta finaliza con la degustación de monas y chocolate.

La Asociación Cultural La Cruz de La Torrealta, pedanía de Molina de Segura, desde 1998, pone en escena un Vía Crucis viviente por las calles del pueblo el día de Miércoles Santo. Previamente, el Sábado de Pasión tiene lugar el pronunciamiento del Pregón. Han sido pregoneros destacados monseñor Javier Azagra, en el año 2000, y monseñor José Manuel Lorca Planes, en 2023. Este año el pregonero ha sido el sacerdote Luis Gomariz, párroco de la Iglesia de San Vicente Mártir e Hijo Predilecto de Molina de Segura.

El número de visitantes se cifra en varios miles, venidos de poblaciones de Murcia y de otras regiones de España. En las ediciones ha aumentado considerablemente el número de estos. De los quinientos iniciales se pasó en 2018 a 3.500, y en 2024 a los 5.000. Este año se espera que se superen los seis mil.

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Para facilitar el acceso del público a este evento cultural, el Ayuntamiento ha habilitado numerosas plazas de aparcamiento, en tres zonas localizadas en el entorno de Auxiliar Conservera, del CEIP Ntra. Sra. de los Remedios, y del entorno del Campo de Béisbol. Además, el Ayuntamiento pondrá servicios gratuitos de autobús (de 55 plazas) desde el casco urbano de Molina de Segura a la pedanía de La Torrealta para asistir al Vía Crucis. Habrá tres servicios de ida, entre las 21.20 y 22.20 horas, y otros tres de vuelta, desde La Torrealta, a partir de la 01.30 y hasta las 02.30 horas. Habrá paradas en: Avenida Gutiérrez Mellado-Barrio de San José (junto a Restaurante Diego); junto a Ayuntamiento de Molina de Segura; y Plaza de la Constitución.