La Procesión del Descenso de Cristo a los infiernos de Cieza, única en España

La Semana Santa de Cieza, una de las más importantes de la Región de Murcia, llena sus calles de fervor año tras año, con un pueblo entregado a sus días más esperados. Cieza alberga momentos mágicos como la noche del Martes Santo con 'El prendimiento' o 'La cortesía' de la mañana de Domingo de Resurreción, logrando ser reconocida de Interés Turístico Internacional.

Otro de los momentos que no dejan indiferente a nadie es la Procesión del descenso de Cristo a los infiernos, organizada por la Cofradía de las Ánimas. La intrahistoria de la madrugada de Viernes Santo al Sábado de Gloria no deja indiferente a nadie. Los nazarenos se reúnen momentos antes en la Ermita de San Bartolomé, donde realizan un juramento de silencio momentos antes de emprender su camino hasta la Basílica de la Asunción, en una Plaza Mayor abarrotada, donde la única luz existente es la de las antorchas que portan. A las tres horas de la mañana, y tras tres golpes con la cruz guía, las puertas se abren, con el paso de 'Jesús abriendo las puertas del infierno' aguardando para salir.

En las mismas escalinatas, se lee la homilía del Sábado Santo y comienza un desfile cargado de tenebrosidad. El único sonido es el de la campanilla que encabeza a los nazarenos y el de un tambor sordo que sigue detrás del paso. Una de las peculiaridades de esta procesión es su recorrido, inusual en la Semana Santa ciezana. El descenso por el Balcón del Muro con una coral de fondo, a escasos metros del Río Segura, emula al de Cristo bajando a los infiernos para abrir sus puertas. Posteriormente, la procesión sigue su recorrido hasta finalizar poco antes del amanecer.

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¿Cuándo y dónde ver la Procesión del Descenso de Cristo a los infiernos de Cieza? Madrugada del Viernes Santo al Sábado de Pasión (3.00 horas)

Itinerario: Plaza Mayor, Hoz, Bajada al Río, Subida del Río, Rincón de los Pinos, Pinos, Larga, Empedrá, Barco, Hoz y Plaza Mayor.