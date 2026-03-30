Política
Molina de Segura prohíbe el burka y el niqab en los edificios municipales
El Pleno aprueba una moción de Vox con apoyo del PP para vetar el acceso con prendas que oculten por completo el rostro
E.P.
El Pleno ordinario del Ayuntamiento de Molina de Segura ha aprobado este lunes una moción presentada por el grupo municipal Vox para prohibir el acceso a las dependencias municipales a personas que vistan prendas que oculten totalmente el rostro, como el burka, el niqab o vestimentas similares.
La iniciativa ha salido adelante con el apoyo del equipo de Gobierno, integrado por Vox y PP, mientras que el Grupo Municipal Socialista ha votado en contra de la medida, según han informado fuentes de Vox.
El Grupo Municipal Socialista ha votado en contra de la medida
El primer teniente de alcalde y concejal de Seguridad Ciudadana, Antonio Martínez Sánchez, ha explicado que el objetivo primordial de esta regulación es garantizar la "correcta identificación" de los usuarios y reforzar la seguridad en las instalaciones públicas donde se gestionan expedientes con datos personales sensibles.
"Los empleados públicos deben poder identificar con claridad a la persona que tienen delante. Si el rostro no es visible, la identificación se dificulta objetivamente", ha aseverado Martínez Sánchez, que ha subrayado que la medida busca asegurar el "adecuado funcionamiento administrativo".
"Por una sola mujer que se vea obligada a ocultar su rostro, esta moción ya merece la pena", indica Martínez Sánchez
Más allá de los criterios técnicos y de seguridad, el edil de Vox ha defendido que la moción protege la "dignidad" de la mujer frente a lo que considera "imposiciones culturales que borran su identidad".
En este sentido, ha afirmado que "por una sola mujer que se vea obligada a ocultar su rostro, esta moción ya merece la pena".
Críticas a la oposición
Martínez Sánchez ha tildado de "incoherente" la postura del PSOE, rechazando que la cuestión sea "artificial". Para el concejal, el acceso visual al rostro no es un "capricho", sino un "requisito básico" que garantiza la convivencia y la igualdad en los espacios públicos municipales.
Con esta aprobación, Molina de Segura se suma a los municipios que establecen la identificación clara del rostro como condición necesaria para el acceso y trámite en servicios de la Administración local.
- El incendio a los pies de Sierra Espuña queda estabilizado tras quemar más de 400 hectáreas
- Horario y recorrido de la procesión de este Domingo de Ramos en Murcia: la Esperanza estrena estandarte y renueva las ganas
- Semana Santa de Murcia 2026: Consulta la programación completa
- Muere un trabajador aplastado por una máquina en la planta de tratamiento de residuos de Cañada Hermosa en Murcia
- Sigue la última hora del incendio de Sierra Espuña
- El próximo 30 de marzo se podrá animar a Blanca en el Grand Prix
- En directo: Sevilla Atlético-Real Murcia
- Cortan al tráfico la A-33 en ambos sentidos a la altura de Jumilla