Desde la Junquera hasta La Almudema en busca de nuevos pastos

La cañada de Tarragoya en el término municipal de Caravaca de la Cruz se volvía a llenar de vida, tras la recuperación de la práctica de la trashumancia desde hace unos años. Cerca una treintena de vacas mansas murcianas de la Ganadería de La Junquera iniciaban el camino hacia la pedanía de la Almudema en busca de nuevos pastos.

Cerca una treintena de vacas mansas murcianas de la Ganadería de La Junquera iniciaban el camino hacia la pedanía de la Almudema en busca de nuevos pastos

Se trata de una apuesta de Alfonso Chico de Guzmán propietario de la ganadería, y que tiene un doble objetivo, primero recuperar esta acción de pastoreo que en la zona está datado desde el siglo XII, y después una apuesta por la variedad de vaca murciana, que se encontraba en vías de extinción.

Acompañados de caballos, gente a pie y una caravana de coches, fueron recorriendo toda la Cañada Tarragoya, cruzando varias cañadas reales, hasta llegar a Los Royos, donde la expedición realizó un alto en el camino para comer y que las vacas pudieran descansar. A media tarde, llegaron hasta el paraje de La Torre Mata, donde pasaran la noche al raso, alrededor de una buena hoguera.

Mañana está previsto que a media mañana lleguen hasta su destino en La Almudema y las vacas puedan pastar tranquilamente durante los próximos meses.

El paso de caballos escoltando la camada, volvía a sorprender a los lugareños, que recordaban con nostalgia, los años donde por estas fechas eran muchos los ganaderos que utilizaban la Cañada Real para mover sus vacas en busca de pastos para el verano. Algunos recordaban como en aquellos duros años, los ganaderos buscaban en las pedanías, lugares donde poder pasar la noche o refugiarse de las tormentas propias de esta época del año.

Aprovechando que estamos en periodo de vacaciones, muchos niños también acompañaron a los pastores en el traslado,

Aprovechando que estamos en periodo de vacaciones, muchos niños también acompañaron a los pastores en el traslado, una oportunidad única de conocer el entorno histórico que ofrece la zona, que fue tierra de fronteras, así como una práctica perdida en el tiempo como es la trashumancia.

La trasterminancia, que es el movimiento que se está usando estos días, es una variedad menor de la trashumancia caracterizada por movimientos estacionales de corto recorrido, por lo general inferiores a los 100 km.

Vaca murciana-levantina

Esta aventura comenzó tras una conversación con el párroco del municipio de Sorbas en Almería que tenía algún ejemplar, “este sacerdote me comentaba que todo el mundo hablaba de recuperar el lince, pero que había muchos menos ejemplares de vaca murciana levantina”, explica Alfonso Chico. Este ejemplar se caracteriza por tener triple actitud carne, leche y trabajo, aunque posteriormente se fueron segregando la raza y actualmente hay para utilizar carne y otras que dan leche, y de trabajo apenas quedan que las usan. Al principio comenzaron con tres ejemplares, y actualmente la raza se consolida con más de medio centenar.

También ha servido para recuperar viejas tradiciones, así lo destacaba el concejal de Agricultura en el consistorio caravaqueño

También ha servido para recuperar viejas tradiciones, así lo destacaba el concejal de Agricultura en el consistorio caravaqueño, Juan Manuel Navarro, «la aceptación está siendo muy positiva, tenemos mucha más gente que acompaña la caravana que el año pasado”.

La Junquera

Cruzado la Cañada Tarragoya / Enrique Soler

La Finca La Junquera desarrolla diferentes proyectos. Actualmente, están introduciendo la plantación de aromáticas, así como la prueba de varios tipos de olivos y la preparación de un viñedo, además, de una pequeña huerta.

En la finca también se desarrollan diferentes programas didácticos, recibiendo a estudiantes europeos que están concluyendo el Trabajo Fin de Máster

En la finca también se desarrollan diferentes programas didácticos, recibiendo a estudiantes europeos que están concluyendo el Trabajo Fin de Máster, que estarán hasta finales de junio. Por otro lado, hay otro programa con alumnos de educación primera y secundaria.

La finca con más de 200 años de historia se ha convertido en un punto de encuentro para la transformación y la sostenibilidad. Y también para luchar contra el cambio climático y la despoblación rural. En Murcia y a más de 1.000 metros de altura, los responsables de La Junquera tienen los pies, y las manos, en la tierra: han apostado por la agricultura regenerativa para dar una segunda vida a este ecosistema. Todo esto ha sido posible gracias a la iniciativa de un joven agricultor que se atrevió a cambiar la forma de hacer las cosas.

Patrimonio de la Humanidad

Un momento de descanso en el camino / Enrique Soler

La trashumancia es, desde el año 2023, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La candidatura internacional de la trashumancia, liderada por España, reconoce esta modalidad de pastoreo también en Albania, Andorra, Croacia, Francia, Luxemburgo y Rumanía y se suma así, al reconocimiento que ya disfrutaba en Austria, Grecia e Italia.

En concreto, España cuenta con 125.000 kilómetros de vías pecuarias que cubren todo el territorio peninsular y de las islas

En concreto, España cuenta con 125.000 kilómetros de vías pecuarias que cubren todo el territorio peninsular y de las islas, que ponen de manifiesto que la trashumancia es una práctica extendida por todas las comunidades autónomas. Hoy en día, el desplazamiento estacional de rebaños sigue siendo un patrimonio vivo que ha originado un rico patrimonio cultural y etnográfico, reflejado en fiestas y tradiciones, en la toponimia, la gastronomía y la arquitectura relacionada con esta actividad.

También las manifestaciones de la tradición oral, la artesanía y las técnicas de pastoreo tradicional, así como la ordenación de los pastos en el marco del derecho consuetudinario, son elementos que la cultura trashumante ayudó a transmitir a su paso por los diferentes y distantes territorios peninsulares.