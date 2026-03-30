Finalizan las obras de mejora de la RM-C27, clave para la conexión de Mula con Alhama y Librilla

La Comunidad Autónoma ha finalizado las obras de mejora de la seguridad vial en la carretera RM-C27, que conecta Mula con los municipios de Alhama de Murcia y Librilla, una actuación de la que se beneficiarán más de 100.000 usuarios al año.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, visitó este lunes el resultado de los trabajos junto al alcalde de Mula, Juan Jesús Moreno, y subrayó que la actuación se ha acelerado para que la vía esté plenamente operativa antes de uno de los periodos de mayor intensidad de tráfico en la red regional. Según destacó, adelantar la finalización de las obras permite mejorar tanto la seguridad como la fluidez de la circulación en fechas clave para los desplazamientos.

La intervención ha supuesto una inversión regional superior a 355.000 euros y se ha desarrollado en un tramo de 3,6 kilómetros que enlaza la carretera RM-515, entre Alhama de Murcia y Pliego, con la RM-C2, en dirección a Librilla.

Gran afluencia de vehículos pesados

García Montoro explicó que por esta vía circulan unos 100.000 vehículos al año, con una presencia destacada de vehículos pesados, por lo que consideró prioritario actuar sobre el firme para garantizar unas condiciones adecuadas de circulación. En este sentido, remarcó que el Gobierno regional mantiene una planificación de conservación de la red viaria para intervenir en los puntos que más lo necesitan.

Las obras han incluido la ejecución de una capa de regularización del firme con mezcla bituminosa en caliente, la aplicación de un doble tratamiento superficial, la limpieza y adecuación de cunetas y taludes, el revestimiento de cunetas y la renovación completa de la señalización horizontal y vertical a lo largo de todo el tramo.

El consejero defendió que este tipo de actuaciones permiten avanzar hacia una red de carreteras "más segura, moderna y adaptada a las necesidades reales de los ciudadanos" y resaltó que también contribuyen a mejorar la vertebración del territorio y la conectividad del interior de la Región.

Otras mejoras en infraestructuras viarias de Mula

Además de esta actuación, la Consejería de Fomento e Infraestructuras ha ejecutado en los últimos meses distintas mejoras en el municipio de Mula por un importe global de 1.178.405 euros. Entre ellas figura el refuerzo del firme en la carretera regional RM-C5, a la altura de Casas Nuevas, con una inversión de 519.727 euros; la construcción de una nueva glorieta en uno de los principales accesos al municipio desde la RM-516, dotada con 458.678 euros; y trabajos de conservación en las carreteras RM-515, RM-C2 y RM-C1, con una inversión adicional de 200.000 euros.

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Asimismo, el Gobierno regional prevé una nueva actuación en la carretera RM-B27, entre El Niño de Mula y la RM-532, donde se mejorará el firme en un tramo de cuatro kilómetros.