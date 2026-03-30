El Paso Azul de Lorca amplía su procesión con medio centenar de bordados y el Carro del Ángel Caído

"Histórico". Esta era la palabra que más se escuchaba en el claustro del Museo Azul de la Semana Santa durante la presentación de los estrenos de la Hermandad de Labradores, en referencia tanto a las incorporaciones al patrimonio de la cofradía como a los números de afluencia registrados durante el primer fin de semana de procesiones en la Ciudad del Sol.

Por un lado, el presidente de la cofradía, Miguel Ángel Peña, era el encargado de presentar los nuevos elementos que se añadirán al cortejo azul, que suman medio centenar tras un año "marcado por la intensa actividad" en el taller de bordados. Así, el principal estreno tendrá lugar durante la procesión de Viernes Santo cuando entre en escena el nuevo carro del Ángel Caído. Una obra que actualiza y refuerza el conjunto del Triunfo del Cristianismo, eje simbólico del cortejo azul, y cuyo estreno supone la recuperación y reinterpretación de la idea plasmada a comienzos del siglo XX por el gran director artístico del Paso, Francisco Cayuela.

Miguel Ángel Peña durante la presentación. / Elisabet Soto

Concretamente, el Ángel Caído desfilará sobre un carro tirado por siete caballos cuyos jinetes representarán a los pecados capitales (envidia, lujuria, avaricia, gula, soberbia, pereza e ira) configurando una potente alegoría visual del mal sometido, en contraposición con la victoria de la fe cristiana. "Desde el comienzo del proyecto, el diseño de estas piezas se planteó con la intención de que cada una de ellas incluyera una referencia más o menos explícita a la obra de Francisco Cayuela", explicaba Peña Lorente.

Paralelamente, la carroza del Triunfo del cristianismo ha sido renovada con la incorporación de las cuatro virtudes cardinales, que sustituyen a los pecados en su disposición frontal, reforzando el mensaje de la victoria del bien. Asimismo, se ha ampliado la indumentaria del arcángel San Miguel e introducido importantes novedades en el acompañamiento musical del conjunto.

Uno de los asistentes contempla los mantos de los pecados. / Elisabet Soto

Otras novedades

Además, durante este año en los talleres azules también se procedía a la realización de doce nuevos mantos de la infantería de la Legión VII, realizados en canutillo de oro sobre terciopelo e inspirados en la estética de la Roma imperial; el nuevo banderín de la Agrupación Musical Mater Dolorosa, que incorpora una rica ornamentación simbólica vinculada a la identidad del Paso Azul, once nemes bordados para los maromeros de la Reina Meiamén del Domingo de Ramos o los tres trajes de egipcia realizados en el taller de la Asociación Nuestra Señora de los Dolores.

Además, con motivo del XXV aniversario del Cristo de la Coronación de Espinas, se han incorporado importantes estrenos como el nuevo cuerpo de acólitos que ya lo acompañó el pasado 15 de noviembre en la Magna Procesión de Murcia y una clámide bordada de gran valor artístico y simbólico.

Gran parte de las bordadoras del Paso Azul acudían a la presentación de este lunes. / Elisabet Soto

Alta ocupación

En el transcurso de la presentación, además de alabar los trabajos acometidos por el Paso Azul, tanto el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, como el director del ITREM, Juan Francisco Martínez, destacaban las extraordinarias cifras de ocupación registradas durante este primer fin de semana de procesiones en Lorca. Así, según informaba Martínez Pelegrín, la cifra habría alcanzado el 95%, siendo "el mejor dato desde que se tienen registros". Por lo que respecta a Jueves y Viernes Santo, la previsión es que el lleno sea absoluto.