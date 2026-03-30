El cartel de la Semana Santa de Lorca 2027 será obra de Pérez Casanova

Esta Semana Santa tendrá en Lorca un invitado muy especial. Y es que, durante estos días, por las calles, plazas y especialmente por las dependencias de las distintas cofradías se podrá ver al autor del cartel anunciador de la próxima Semana Santa: el artista Pedro Diego Pérez Casanova, conocido como 'Pérez Casanova'.

Así lo decidían los presidentes de las cofradías de Semana Santa y el Ayuntamiento, quienes acordaban encargar el ‘pregón visual’ de la ‘Semana de Pasión’ lorquina continuando la línea trazada para que sean reputados pintores de la Región los que ofrezcan su particular visión con total libertad creativa. "Pérez Casanova es conocedor de nuestra ciudad, que ha pintado en numerosas ocasiones, pero ahora podremos verlo en una nueva dimensión que, seguro que nos va a sorprender a todos", señalaba el alcalde, Fulgencio Gil.

Presentación del cartel de Semana Santa de Lorca 2026. / Daniel Navarro

"Como ya lo hicimos con Nono García o Cristóbal García, ‘Toval’, conocerá las procesiones y Desfiles Bíblico Pasionales. Pero también pretendemos que viva la ‘otra’ Semana Santa. La que sucede en las sedes religiosas de las cofradías, en las casas de los pasos, en las naves… Que sea partícipe del esfuerzo de una ciudad por lograr un año más la mejor Semana Santa del mundo", apuntaba el regidor, quien ampliaba: "estoy seguro de que será la mejor fuente de inspiración, como lo fue para los que le precedieron en estos lares".

Numerosos premios

Al respecto de la trayectoria de Pérez Casanova, cabe destacar que ha logrado numerosos premios nacionales a lo largo de su trayectoria, destacando entre otros el Premio Winterthur catedral de Burgos, Ciudad de Ávila o el Premio Nacional Villa de Fuente Álamo (Murcia). Ha expuesto en numerosas galerías españolas y participado en ferias internacionales en Bélgica, Portugal, la sala El Martillo de Murcia, el Palacio Consistorial o el Museo Teatro Romano en Cartagena. Su obra forma parte de numerosas colecciones particulares en España, Europa y Estados Unidos. Ha participado en más de 200 exposiciones.

Además, es autor del mural del Hospital Santa Lucía de Cartagena y de carteles como el del Festival Internacional de Cante de las Minas. El flamenco también le trajo a Lorca, firmando la exposición ‘La Pasión de tu baile’, en el Centro Cultural Espín, dentro de los actos culturales del XXXII Festival Internacional de Cante Flamenco Ciudad del Sol. Pero, antes, había expuesto en el Palacete de Huerto Ruano bajo el título de ‘La emoción del lugar’. De él, aseguran que cuenta con un interiorizado y preciso realismo, desdibuja contornos y es fiel a la realidad, luz, texturas y una peculiar forma de proceder, configurando una atmósfera ensoñada y vibrante con personalidad propia.