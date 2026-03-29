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Sigue la última hora del incendio de Sierra Espuña

Tres bomberos forestales combaten las llamas alrededor de un árbol en Sierra Espuña

Tres bomberos forestales combaten las llamas alrededor de un árbol en Sierra Espuña / Servicio de Emergencias de Lorca

José Arrondo

Desde la una de la tarde de este Domingo de Ramos se pudo conocer el surgimiento de un incendio en el Parque Natural de Sierra Espuña. Desde ese momento se encuentran trabajando los servicios de emergencia y Protección Civil para sofocar las llamas. Sin embargo, el fuerte viento de componente norte está dificultando significativamente las labores, lo que ha llevado al Gobierno regional a activar el Plan Infomur en nivel 2 —para incendios graves—.

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