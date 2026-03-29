Sigue la última hora del incendio de Sierra Espuña

Francisco Lucas anuncia el despliegue de los medios de la UME en el incendio de Sierra Espuña

El delegado del Gobierno ha informado, vía Twitter, del despliegue de los medios de la UME sobre el fuego de Sierra Espuña.

De igual manera, ha insistido en su petición a Fernando López Miras de convocar de "inmediato" el Centro de Coordinación