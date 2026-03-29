En Directo
Fuego
Sigue la última hora del incendio de Sierra Espuña
Desde la una de la tarde de este Domingo de Ramos se pudo conocer el surgimiento de un incendio en el Parque Natural de Sierra Espuña. Desde ese momento se encuentran trabajando los servicios de emergencia y Protección Civil para sofocar las llamas. Sin embargo, el fuerte viento de componente norte está dificultando significativamente las labores, lo que ha llevado al Gobierno regional a activar el Plan Infomur en nivel 2 —para incendios graves—.
José Arrondo
Francisco Lucas anuncia el despliegue de los medios de la UME en el incendio de Sierra Espuña
El delegado del Gobierno ha informado, vía Twitter, del despliegue de los medios de la UME sobre el fuego de Sierra Espuña.
De igual manera, ha insistido en su petición a Fernando López Miras de convocar de "inmediato" el Centro de Coordinación
José Arrondo
Las unidades aéreas intervienen en el incendio
Los helicópteros que se encuentran en Sierra Espuña hacen barridos sobre el fuego para intentar apaciguar unas llamas que se mantienen vivas a causa de los fuertes vientos de componente norte que azotan a parte de la Región este domingo
José Arrondo
La Generalitat de Valencia enviará un medio aéreo y una unidad helitransportada al incendio de Sierra Espuña
El Servicio de Emergencias 112 de la Comunitat Valenciana ha confirmado el envío de dos unidades aéreas al incendio de Sierra Espuña como apoyo a las unidades que ya se encuentran sobre el terreno.
José Arrondo
Francisco Lucas pide a López Miras que convoque un Centro Coordinación.
Francisco Lucas, delegado del Gobierno en la Región de Murcia, comunica que se ha puesto en contacto con el Coronel de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para informar de la situación en Sierra Espuña
Asimismo, ha pedido al presidente de la Comunidad Autónoma que convoque el Centro de Coordinación para que las administraciones actúen más cohesionadas.
José Arrondo
El Servicio de Emergencias de Lorca actualiza el número de unidades que se encuentran en el campo
De acuerdo con el Servicio de Emergencias y Protección Civil de Lorca, se encuentran trabajando, además de los efectivos regionales, 8 vehículos y 14 personas de Lorca
- Este es el horario y recorrido de las dos procesiones del Sábado de Pasión en Murcia
- Arco del Noroeste: más negro que el asfalto
- Semana Santa de Murcia 2026: Consulta la programación completa
- Muere un trabajador aplastado por una máquina en la planta de tratamiento de residuos de Cañada Hermosa en Murcia
- Confirmado por la Justicia: en Murcia es ilegal entrar a trabajar si no han pasado 12 horas desde la jornada anterior
- Grupo Orenes, reconocida como una de las mejores empresas para trabajar en España
- En directo: FC Cartagena-Sanluqueño
- Susto en la Semana Santa de Cartagena: un Cristo tiene que dejar de procesionar por riesgo de caída