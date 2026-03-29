Fuego
Se produce un incendio forestal en Sierra Espuña
Los efectivos se encuentran trabajando en el lugar para apagar el fuego
De acuerdo con el servicio de emergencias 112, en estos momentos se está desarrollando un incendio forestal en el Parque Natural de Sierra Espuña, en el municipio de Totana.
Concretamente, en las cercanías de la zona conocida como El Llano de las Cabras. Ante el riesgo de propagación, se activó un dispositivo de respuesta en el que se han movilizado y desplazado a la zona efectivos de los bomberos de los parques de Lorca, ALhama y Totana
En el despliegue se han utilizado dos helicópteros. También están presentes brigadas forestales procedentes de Totana, AlhamaZarcillaMula y Cehegín, y bomberos En estos momentos, los efectivos continúan trabajando en el lugar.
El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha confirmado su existencia, así como el seguimiento por parte de la Comunidad Autónoma para ver su evolución.
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