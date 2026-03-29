Jesús entra triunfal en el Getsemaní de Cehegín

El viento no ha impedido que 'La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén’ despliegue todo su esplendor por las principales calles de Cehegín, lejos de bullas y polémicas que se suscitaron días atrás. El cortejo ha partido desde el Convento de San Esteban, recorrido las principales calles del municipio, que estaban abarrotadas de público, hasta llegar a la Iglesia de Santa María Magdalena. Uno de los momentos más especiales de la procesión fue cuando se adentró por el casco antiguo del municipio. Los niños han sido los grandes protagonistas del inicio de la Semana Pasión.

El cortejo ha partido desde el Convento de San Esteban

Abrió el cortejo la Banda de Cornetas y tambores, seguida de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que portó la Samaritana de José María Molina Palazón, que data del año 2011.

Procesión/Domingo de Ramos en Cehegín_062 / Enrique Soler

Uno de los momentos más esperados fue el paso de la Burrica, de los talleres de Olot de 1977, con la Cofradía Entrada en Jerusalén. Completó el cortejo la cofradía de San Juan Evangelista, talla de 1900, del imaginero Francisco Sánchez. También estuvo presente la Banda de Música de Cehegín. No faltaron a esta cita la Reina y Corte de Honor de las Fiestas de Cehegín, junto a una amplia representación de todas las cofradías del municipio, incluida la Hermandad de la Virgen de las Maravillas, con su presidente Tomás Noguerol a la cabeza. Cerró el cortejo las autoridades del municipio, entre las que se encontraba la alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor, junto al diputado en la Asamblea Regional, Antonio Landáburu, así como diferentes concejales del consistorio.

Completó el cortejo la cofradía de San Juan Evangelista, talla de 1900, del imaginero Francisco Sánchez

La Burrica

Los niños han sido los grandes protagonistas en la procesión de Domingo de Ramos de Cehegín / Enrique Soler

La creación de esta cofradía va ligada a la institución de la Guardería Infantil Virgen de las Maravillas y a la que ha sido durante muchos años directora, Isabel Fernández López, siendo a su vez la propietaria de la imagen de la Entrada a Jerusalén, titular de esta cofradía y que actualmente se encuentra en la Parroquia de San Antonio de Padua en Cehegín. En el año 1976 se planta la semilla de esta cofradía, ya que a lomos de una burrica viva y ataviados con la indumentaria típica judía, se representó la Entrada del Señor en Jerusalén por un itinerario que se ha mantenido fijo hasta la actualidad, siempre por las mismas calles de Cehegín. En el año 1976, a través del presidente de los azules, que en ese año era Antonio Fernández Gallego, Isabel Fernández López, adquirió la imagen por la cantidad de 10.000 pesetas en Olot (Gerona), en los talleres de Arte Cristiano. En febrero del año 1977 llega a Cehegín la imagen de la Entrada a Jerusalén, siendo depositada en la Guardería Infantil Virgen de las Maravillas, donde su dueña ejercía como directora, permaneciendo allí hasta su jubilación. Fue ya en el año 1977 bajo la presidencia de la Comisión Organizadora de las Procesiones de Semana Santa, cuando procesionó la imagen titular de la cofradía por primera vez. En estos años los niños y niñas de la guardería procesionaban en la mañana de Domingo de Ramos, con la imagen de la Entrada a Jerusalén, portando palmas y ramos de olivo, de los que colgaban caramelos.

Semana Santa Cehegín

Paso del cortejo por las principales calles del municipio / Enrique Soler

La Semana Santa de Cehegín es uno de los momentos y celebraciones más importantes de esta ciudad de la comarca del noroeste murciano. Se trata de una fiesta vivida con gran expectación y devoción religiosa. Cuenta con una historia centenaria llena de altibajos, pero que sus habitantes han sabido sacar hacia delante con mucho esfuerzo y sacrificio.

En Cehegín se ha constituido un nexo de unión entre la población actual y las más antiguas tradiciones de sus antepasados

En Cehegín se ha constituido un nexo de unión entre la población actual y las más antiguas tradiciones de sus antepasados.

La importancia de la Semana Santa de Cehegín le viene dada por la vistosidad de sus procesiones, el espectacular escenario de su casco viejo, la antigüedad de algunas de sus cofradías y la belleza de sus imágenes.

Por ello, no es de extrañar que todos los artífices y participantes en la Semana Santa de Cehegín luchen por encumbrarla, siendo declarada su gran fiesta de Interés Turístico Regional.

La Historia de la Semana Santa de Cehegín es la de sus Cofradías. Se trata de una tradición arraigada entre los vecinos de esta localidad murciana del noroeste, pues las Cofradías más antiguas cuentan con más de 400 años de vida.

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