La entrada de Jesucristo en Jerusalén y el Santo Cristo desatan el fervor en Cieza

La Semana Santa de Cieza, que empezó el ‘Viernes de Dolores’, celebró el ‘Domingo de Ramos’, uno de sus días grandes, con una fuerza inusitada y logrando congregar a miles de espectadores. Dos añejas y emblemáticas procesiones, como marca la tradición, se desarrollaron: ‘La Palma’ y el traslado del Santo Cristo de Consuelo.

Por la mañana fue el turno de los ‘Dormis’ y su ‘Burrica’, obra del escultor ciezano Manuel J. Carrillo Marco. La procesión de ‘La Palma’, que escenifica la entrada de Jesús en Jerusalén, estuvo acompañada por los representantes de las 18 cofradías de la Junta de Hermandades Pasionarias. El trono de la Oración del Huerto y del Santo Sepulcro, con Jesús llegando montado en un asno a la capital israleita, hizo su aparición matinal por las calles ciezanas, que se inundaron de palmas a su paso. La tradicional ‘Burrica’ de ‘Domingo de Ramos’ anunció la llegada de una semana esperada con impaciencia y fervor religioso por miles de ciezanos y ciezanas, quienes anhelan que se recree la pasión de Cristo siguiendo un ritual ancestral desde hace 600 años. De hecho, participan en la Semana Santa de Cieza, declarada de Interés Turístico Internacional por su magnificencia y singularidad, atesorada a lo largo de sus seis siglos de existencia, 5.000 personas de la localidad. Además, los miles de turistas que acuden a este espectáculo le otorgan un colorido especial.

A la procesión asistieron las autoridades encabezadas por Tomás Rubio, alcalde de Cieza; Joaquín Gómez Rubio, presidente de la JHP; el sacerdote Manuel Verdú Moreno, pregonero de la Semana Santa 2024; Juan del Baño Penalva, presidente de ‘Los Dormis’; los presidentes de todas las cofradías de la JHP; Carlos Xavier López, comandante del puesto de la Guardia Civil de Cieza; y María José Hernández García, inspectora jefe de la Policía Local de Cieza, realizando su clásico recorrido por las calles del casco antiguo, Esquina del Convento, Paseo, Buen Suceso, Angosto y Santo Cristo.

Por la tarde se llevó a cabo otro de los grandes momentos de esta fiesta: el traslado procesional del Santo Cristo del Consuelo desde su ermita hasta la Iglesia de la Asunción. La imagen procesionó arropada por los fieles, debido a la importante devoción que se le profesa en la localidad y por lo que se le podría catalogar, precisamente por esa pasión que despierta en Cieza, como patrón ‘oficioso’ del municipio.

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La talla, que muestra a Cristo muerto, fue adquirida en Caravaca, ya que poseía las mismas características que la que originalmente procesionaba en Cieza y que fue destruida durante la Guerra Civil Española. Además, este paso posee la peculiaridad de que los devotos, a pesar de no pertenecer a la cofradía, pueden ser anderos durante parte del trayecto.