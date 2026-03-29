Vinicultura
Dieciocho bodegas en la Miniferia Vinos DOP Jumilla Semana Santa 2026
La DO Jumilla calienta motores para su feria de otoño con una muestra de 18 bodegas orientada al consumo moderado y a la puesta en valor de la uva Monastrell.
Un total de dieciocho bodegas adscritas a la Denominación de Origen Vino Jumilla han participado en la Miniferia del Vino organizada por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen con la colaboración de la Asociación Ruta del Vino y Federación de Peñas Fiestas de la Vendimia.
Para el Secretario de la Consejería Agricultura ganadería y Pesca, Francisco José González Zapater este acto de desarrolla en un ambiente con consumo moderado en una comarca que aglutina a 49 bodegas con una superficie de más de 22.700 hectáreas de Viñedo.
Silvano García, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vino Jumilla ha indicado: “se trata de la antesala de la Feria vinícola de octubre”.
La alcaldesa, Severa González ha subrayado: “promocionamos el producto estrella de Jumilla: la uva Monastrell, en una Miniferia de vinos que ya está en la agenda de muchos ciudadanos”.
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