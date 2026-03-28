La Virgen de los Dolores vuelve a deslumbrar

Cuando el reloj de la iglesia de San Francisco marcaba las 00:00 horas, con los ecos de la última campanada aún en el aire, la Santísima Virgen de los Dolores salía a recibir el cariño de sus azules, que acudían en masa a felicitarla en el comienzo de su día, el Viernes de Dolores. Así, como manda la tradición, empezaba la Semana Santa de Lorca de este año.

Tras ese brillante inicio, con las primeras luces del día el movimiento regresaba a la iglesia de San Francisco, pues todo debía estar perfecto para Ella. Centenares de azules se afanaban en prepararlo todo, cuidando con mimo hasta el último detalle. A partir de las 12:00 horas tenía lugar la tradicional misa en honor a la Dolorosa, en la que se vivían varios momentos de gran emoción. Por un lado, se llevaba a cabo la bendición del nuevo banderín que acompañará a la Agrupación Musical en sus salidas; así como la entrega del reconocimiento como Mayordomo de Honor del Paso a José Llamas.

Y así, tras un breve descanso para reponer fuerzas, el ajetreo volvía a las dependencias del Paso Azul, pues la Madre salía a la calle en breve. A las siete y media de la tarde, la Santísima Virgen de los Dolores salía en procesión de San Francisco tras un largo año de espera, rodeada del cariño de cientos de azules.

Actos del día Salve en honor a la Sma. Virgen de los Dolores . A las 20.30 horas en la Iglesia de San Francisco.

. A las 20.30 horas en la Iglesia de San Francisco. Misa en honor de la Sma. Virgen de la Soledad . A las 21.00 horas en Iglesia de San Patricio.

. A las 21.00 horas en Iglesia de San Patricio. Procesión de la Sma. Virgen de la Soledad. A las 22.00 horas en el Casco Histórico.

Simultáneamente, el desfile por la avenida Juan Carlos I daba comienzo. El Paso Blanco representaba un cortejo romano casi en su totalidad, destacando el estreno de la nueva puesta en escena diseñada expresamente para realzar la figura de Constantino I 'El Grande'.

Mujeres ataviadas con la clásica mantilla española, ayer / Elisabet Soto

Delirio azul

Por su parte, el Paso Azul ponía en escena un cortejo eminentemente religioso en honor a su titular. En él destacaba la presencia de unas trescientas azules ataviadas con la clásica mantilla española, que acompañaban a la Dolorosa por las calles de Lorca.

Acompañando a la imagen, protegida desde 2023 como Bien de Interés Cultural (BIC), podía contemplarse el inigualable conjunto de textiles ideado por el ilustre Francisco Cayuela, también BIC, junto a la presencia un año más —y ya superan el cuarto de siglo— del grupo de caballería de la Guardia Civil. Tal es la vinculación entre la cofradía y el Instituto Armado que, minutos antes de la tradicional Serenata, los azules rendían homenaje a los jefes de banda del Grupo de Caballería de la , que han participado en la Semana Santa lorquina desde el año 1999 como escolta de la Santísima Virgen de los Dolores, contribuyendo a engrandecer una de las tradiciones más singulares del municipio.

El acto, celebrado en el Museo Azul de la Semana Santa, consistía en la recepción oficial al Grupo de Caballería y en la entrega de la medalla de la Virgen de los Dolores a tres de sus miembros más veteranos: Marcelino Marcos, Emilio Palacios y David Mancheño, en reconocimiento a su compromiso, trayectoria y vinculación con la Hermandad de Labradores.

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Tras el paso por carrera, bien entrada la noche, la Dolorosa se recogía en su templo, que abandonará el próximo viernes para recorrer nuevamente las calles de la ciudad, esta vez, detrás de su hijo muerto.