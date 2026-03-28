El próximo 30 de marzo se podrá animar a Blanca en el Gran Prix

En 2023 Radio Televisión Española (RTVE) tomó la decisión de traer de vuelta el programa Grand Prix tras el impulso de Ibai Llanos a través de su plataforma en Twitch. Desde entonces los resultados han sido muy positivos, el público lo ha recibido con ganas y prueba de esto es que por cuarto año consecutivo se emitirá su versión de verano.

Blanca es el pueblo de la Región de Murcia seleccionado entre los doce para el Grand Prix

Los pueblos que competirán durante este periodo estival ya están seleccionados y entre ellos hay uno de la Región de Murcia. Se trata de Blanca, localidad murciana con una población de unos 6.000 habitantes.

Desde su Ayuntamiento, han querido animar a la población a asistir a la grabación para dar ánimos a los representantes del pueblo. Explican que el evento tendrá lugar a partir de las seis de la tarde del próximo lunes 30 de marzo en la plaza de la Iglesia.

El concurso este año

Según ha informado la cadena de televisión pública, esta edición es una de las más ambiciosas hasta la fecha porque se han ampliado a localidades de entre 3.000 y 10.000 habitantes con el objetivo de llevar la competición a más lugares de España.

Recuerdan que esta competición tiene el propósito de llevar la diversión a los vecinos y de, al mismo tiempo, probar sus habilidades. Durante la competición se generan situaciones muy atractivas para los telespectadores porque, más allá del morbo que genera la competición, surgen situaciones propias del conocido como humor amarillo, tan típico de los programas de televisión surgidos en Japón.

Para participar se invitó a más de mil pueblos, de los cuales 83 pasaron de fase para, finalmente, seleccionar a la docena que se podrá ver durante el verano en la televisión. Aún no se conoce la fecha en la que arrancará el concurso. Lo que sí se conoce es que Ramón García volverá a estar al frente de este clásico del verano español.

Los padrinos y madrinas estarán también presentes en esta edición. Destaca la presencia del murciano Xuso Jones, aunque —en esta ocasión— apadrinará a un pueblo de fuera de la Región de Murcia.

Las cifras

El pasado verano el programa fue líder indiscutible de su franja. El número de espectadores se sitúa sobre los tres millones de espectadores únicos por noche y con una media del 12,4 % de cuota; 2,3 puntos sobre el segundo en la lista.

Además, fue un triunfo para todos los segmentos de población —de 4 a 64 años—, pero fue especialmente seguido por los más pequeños del hogar: un 28,9 % entre las personas de 25 a 44 años; un 11,3 % entre los jóvenes de 13 a 24 años. Estos datos fueron difundidos por RTVE mediante una nota de prensa enviada al resto de medios.

Como siempre, los padrinos y madrinas seguirán jugando un importante papel para los pueblos a los que representan. Todo ello en un plató que mantendrá su esencia, evocando con su decorado la arquitectura de los pueblos de España, celebró el ente público.

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Con respecto a los pueblos seleccionados, estos son Altura (Comunidad Valenciana), BalanegraAndalucíaCantalejoSegovia, Castilla y LeónMurosGaliciaPolinyàCataluñaPradejónLa RiojaPraviaAsturiasQuintanar del ReyCastilla-La ManchaSan Juan de la Rambla, en TenerifeCanariasSerranillos del ValleComunidad de Madrid) y ZumárragaPaís Vasco).