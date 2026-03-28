Un hombre abandona a sus dos perros en Águilas

Un hombre abandonó a sus dos perros en un paraje de Águilas, según comunicó la Guardia Civil a través de una nota de prensa. Se trata de dos canes de la raza American Staffordshire Terrier. El individuo, presunto autor de un delito contra los animales, fue detenido por los agentes.

De acuerdo con el Seprona, los perros se encontraban en "muy mal" estado de salud. Uno de ellos mostraba un importante grado de delgadez, debilidad y dificultades para caminar. Asimismo, el informe emitido por el veterinario municipal del Ayuntamiento de Águilas señala un proceso artrósico crónico no tratado y una lesión perianal tumoral o quística, además de "signos de anemia severa" que, según los agentes, podría deberse al estado general de abandono sanitario.

Uno de los canes apoyado sobre el marco de una ventana / Guardia Civil

Ambos perros se mostraron estresados, hiperactivos y en un claro estado de excitabilidad. Los agentes indican que ambos animales tenían miedo y no se dejaban manipular con mucha facilidad por las personas.

Dada su "precaria situación", fueron intervenidos y puestos a disposición de la protectora de animales del Ayuntamiento de Águilas para su cuidado y recuperación. Destacan que uno de ellos ya ha sido entregado en adopción.

El sujeto investigado no contaba con la licencia administrativa necesaria para la tenencia de perros potencialmente peligrosos. De acuerdo con el cuerpo benemérito, esta raza de perros se incluye en esta categoría.

La comisión de un delito de maltrato animal implica ser castigado con una pena de multa de uno a seis meses o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días. De igual manera, se impone la pena de inhabilitación especial de uno a tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales.

Un perro abandonado con dificultad para caminar y alto grado de delgadez / Guardia Civil

Detección del delito

La Guardia Civil comunica que conocieron este caso de abandono gracias a una protectora de animales del municipio. Añaden que colaboraron con esta organización para recoger la denuncia y recopilar toda la información necesaria con el objetivo de esclarecer los hechos.

Posteriormente, los miembros del Seprona verificaron los hechos denunciados y, fruto de las pesquisas practicadas, los investigadores identificaron a un vecino del municipio que, presuntamente, era el propietario de ambos perros.

El can sufría varias heridas y afecciones sin tratar / Guardia Civil

Maltrato animal

En este sentido, aprovecharon esta situación para recordar que desde julio de 2017 cuentan con la campaña #YoSíPuedoContarlo, que tiene el objetivo de fomentar la denuncia de este tipo de casos entre los ciudadanos. "Buscamos promover las medidas necesarias para la protección, ordenación y bienestar de los animales en el hogar", subrayaron.

También celebraron que se ha detectado "un aumento en la concienciación ciudadana". Aclaran que no solamente a través de las denuncias formales, sino también a través de las redes sociales. Este, en concreto, dicen que es uno de los temas que más interacción genera entre sus seguidores de X (antes Twitter) y Facebook.

Por otro lado, recuerdan que el segundo objetivo de esta campaña es concienciar a la población de que tener un animal es una gran responsabilidad y que el maltrato animal está penado en el vigente Código Penal.

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Asimismo, si conoces algún caso de maltrato o abandono animal, denúncialo en el teléfono 062, en el correo electrónico seprona@guardiacivil.org o en sus perfiles de redes sociales.