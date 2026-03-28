Una fundación denuncia que los niños podrán entrar gratis a una novillada en Cehegín: "Es contrario a Naciones Unidas"

La Fundación Franz Weber (que se define como una organización que "protege la naturaleza, los animales y los paisajes mediante campañas, proyectos y compromiso político a nivel mundial") ha denunciado que los menores de 12 años podrán entrar gratis a una novillada que se celebrará en junio en Valentín, un pueblo de Cehegín, algo que "vulnera hasta dos objeciones formuladas por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas", indica este colectivo en una nota de prensa.

Se trata de un festival taurino sin picadores previsto para las seis y media de la tarde del próximo 14 de junio. Según el cartel anunciador, participarán Javier Herrero, Antonio Puerta, Filiberto y José María Trigueros, además del novillero triunfador de la Espiga de Plata, Antonio Aparicio.

"Los naturalistas, con estatus consultivo en este organismo internacional de especialistas en derechos de la infancia, han advertido que el informe de evaluación a España de 2018 incluyó un texto muy claro al respecto de la participación o presencia de menores de 18 años en espectáculos taurinos". Además, "el pasado mes de febrero, este comité volvió a advertir a España, pidiendo formalmente alejarlos de estas prácticas".

Cartel del festival taurino que se celebrará en Valentín (Cehegín) en junio. / Fundación Franz Weber

En concreto, el comité en cuestión pidió que "se establezca la edad mínima de 18 años para participar en eventos, festivales y escuelas taurinas, sin excepción, y lleve a cabo actividades de sensibilización entre los funcionarios públicos, los medios de comunicación y la población en general sobre los efectos negativos que tiene en los niños, incluidos los espectadores, la violencia asociada a las corridas de toros".

Piden al Ayuntamiento que retire su apoyo

Además, la Fundación recalca que "el Ayuntamiento de Cehegín ha venido colaborando de forma regular con las convocatorias taurinas, avalando el acceso gratuito de niños y niñas", los cuales "podrán ver la violencia real sobre animales, pudiendo impactar en su desarrollo social, moral, intelectual o psíquico".

Así las cosas, instan al Consistorio a "rectificar este tipo de apoyos, ya que no solo conculca el criterio general del Comité de Naciones Unidas, también el consenso científico al respecto de la presencia en actividades violentas por parte de menores de edad", dado que "en estas convocatorias se pueden ver las heridas provocadas sobre el bóvido, comportamientos y gestos asociados a un evidente sufrimiento y la muerte violenta de los mismos".

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Los denunciantes lamentan que "personas menores de edad pueden asumir como normal y positivo" esto, "contribuyendo a la banalización de la violencia contra animales".