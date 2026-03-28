La Feria Outlet de Santiago de la Ribera aterriza con grandes descuentos y un sinfín de actividades

La Feria Outlet de Santiago de la Ribera vuelve a la Explanada Barnuevo durante el puente de Semana Santa, del 2 al 5 de abril, con la participación de 23 comercios que ofrecen una amplia variedad de productos. La Feria, que ofrece un descuento medio del 50 por ciento, incluye asimismo una amplia oferta de actividades para todas las edades y sorteos con premios de cheques de 50 euros para consumir en la Feria, por valor de más de 1.000 euros, que complementan el atractivo comercial.

Cartel de la XVI edición de la Feria Outlet de Santiago de la Ribera / Ayuntamiento de San Javier

La concejala de Comercio, Isabel Madrid, acompañada por Marcelino Pardo, de la asociación San Javier, ciudad de compras, y Miguel Ángel Calleja de ‘San Javier Único’, presentó el pasado martes la Feria, a la que se refirió como «una cita ya consolidada que vuelve para dinamizar el comercio local y ofrecer a vecinos y visitantes una oportunidad única de compra».

La Feria incluye puestos de moda, hogar, accesorios, electrodomésticos, artesanía y zapatería, entre otros

Isabel Madrid destacó la variedad de la oferta de la Feria Outlet que incluye moda, hogar, accesorios, electrodomésticos, artesanía y zapatería, entre otros, con descuentos a partir del 40 o 50 por ciento. La concejala agradeció la implicación de las asociaciones de comerciantes locales y recordó que la iniciativa, con 16 años de vida, tiene como objetivo principal «apoyar al comercio local al tiempo que contribuye a la dinamización económica de la localidad en una época previa a la temporada alta».

La concejala de Comercio apuntó que más allá del aspecto comercial, la Feria, que se celebra junto al Mar Menor, en la playa Barnuevo, también se ha convertido en punto de encuentro, ocio y disfrute de la oferta de actividades y oferta gastronómica del entorno.

La iniciativa tiene como objetivo apoyar al comercio local. / Ayuntamiento de San Javier

En este sentido, recordó que la Feria ofrece un amplio programa de actividades gratuitas que incluye bautizos de piragüismo, Dragón, Kayaks y Paddle, talleres de baile, actuaciones musicales, de baile y magia, una exhibición canina por el Club Canino San Javier y una cata de productos típicos de la zona, el sábado 4 de abril, como quesos Ruperto, mermeladas P. Listo, jamón al corte y vino a cargo de Vinissimo.

Durante los cuatro días habrá un fotomatón especial para inmortalizar la visita y un servicio de ludoteca para los más pequeños.