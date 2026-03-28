Día grande en Águilas, el día de su patrona

Es un día especial para los aguileños el Viernes de Dolores, el día de su patrona, que, después de muchas historias e hipótesis sobre su procedencia, este año ha coincidido con la revelación del restaurador e investigador Juan Antonio Fernández Labaña, junto al historiador Ginés Marín Iniesta, quienes han asegurado en víspera de la festividad a La Opinión de Murcia que la imagen de la Virgen de los Dolores, patrona de Águilas, es una obra de Francisco Salzillo.

Los aguileños han celebrado este Viernes de Dolores con una jornada de devoción y de fiesta. Una celebración que comenzó en la noche del jueves con la lectura del pregón de Semana Santa, que corrió a cargo de Luis Emilio Pascual, consiliario de la Hospitalidad de Lourdes en la Región de Murcia, tras el cual se celebró la tradicional serenata a la patrona que ofreció el Patronato Musical Aguileño Francisco Díaz Romero. Una serenata que este año fue diferente, puesto que faltó Luis Eduardo López, músico y presidente del Patronato Musical Aguileño, quien falleció a los 40 años en un trágico accidente de tráfico hace unas semanas, y a quien la Cofradía de Nuestra Señora Virgen de los Dolores le entregó a título póstumo la medalla de oro de la cofradía. Una velada que, como es tradicional, finalizó con el "Canto a Águilas" en la voz de Juan José Berenguer, acompañado por las palmas acompasadas de los centenares de aguileños presentes.

El Viernes de Dolores, que es festivo en el municipio costero, ha sido cuando se han celebrado los actos centrales, con una misa concelebrada en la iglesia de San José en honor a la patrona del municipio, con la participación del coro góspel, tras la cual centenares de vecinos ataviados con trajes regionales y las entidades locales han participado en la ofrenda floral en la puerta del templo con la imagen de la patrona presidiendo el acto, una ofrenda amenizada, como hace ya 35 años, por la cuadrilla de la Cuesta de Gos.

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La Feria de Día en la calle Balat aportó la apuesta más festiva, para llegar a la tarde y a la noche, cuando, tras la misa, comenzó la solemne procesión presidida por la patrona de Águilas y acompañada de manolas, además de las banderas y estandartes de las cofradías de la Semana Santa de Águilas. Todo ello, superando la medianoche para que la patrona de volviera a la iglesia de San José.