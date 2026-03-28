Caravaca celebra el 'Día del Festero'

La Comisión de Festejos de la Cofradía de la Vera Cruz de Caravaca ha programado una jornada repleta de actividades con motivo del ‘Día del Festero’, que tuvo como momento más emotivo, el descubrimiento de una placa en el museo de la Fiesta, tras recaer el galardón de ‘Festero del Año’, en todos los festeros del municipio.

La comitiva estuvo encabezada por la teniente alcalde del consistorio caravaqueño, Mónica Sánchez, junto al responsable del área de Festejos, Joaquín Zaplana, así como varios concejales del consistorio caravaqueño. También estuvieron presentes el hermano mayor de la Cofradía de la Vera Cruz, Jesús López, junto al secretario general de Comisión de Festejos, Antonio Reinón, y representantes de los Bandos Cristiano, Moro y Caballos del Vino.

El secretario de Comisión de Festejos, Antonio Reinón, puso en valor la buena acogida que ha tenido el galardón entre todos los festeros del municipio

El secretario de Comisión de Festejos, Antonio Reinón, puso en valor la buena acogida que ha tenido el galardón entre todos los festeros del municipio, “nos ha sorprendido la gran relevancia que esta distinción ha tenido en la ciudad”, en este sentido destacó que “en la Comisión de Festejos nos sentimos muy orgullosos de ver la respuesta que ha tenido la ciudadanía”. Por último, subrayó que “es un galardón para los que están y para los que se fueron, aportando siempre su granito de arena en hacer grande nuestras fiestas en honor a la Vera Cruz”.

Programa de actividades

Autoridades y representantes festeros, camino al Museo de la Fiesta / Enrique Soler

Tras los actos protocolarios, El programa continuó con una jornada de convivencia en la Gran Vía, con la actuación de DJs, Charanga y el cantante Fran Navarro, donde se han dado cita un gran número de festeros.

Festero del Año

Rumbo al campamentos festero ubicado en la Gran Vía de Caravaca / Enrique Soler

El pasado 7 de marzo, el teatro Thuillier acogía la Gala Festera, donde se entregaron los nombramientos de Cristiano, Moro, Caballista y Cofrade del Año, también tenía lugar la presentación del cartel anunciador de las próximas Fiestas en honor a la Vera Cruz. El nombramiento más esperado fue el de “Festero del Año”, que hasta el momento de la gala se mantuvo en secreto. El secretario general de Comisión de Festejos, Antonio Reinón desvelada que finalmente, el nombramiento recaía en todos los caravaqueños que de una manera u otro han aportado su grano de arena para hacer grande el festejo, ya que este año 2026, el nombramiento fue para el pueblo de Caravaca. Lo recogió el alcalde de Caravaca, José Francisco García, quien puso de manifiesto que “las fiestas de Caravaca han crecido gracias a la fe que el pueblo de Caravaca ha tenido a lo largo de toda su historia".

El nombramiento más esperado fue el de “Festero del Año”, que hasta el momento de la gala se mantuvo en secreto

Por último, en aquella ocasión, el hermano mayor de la Cofradía, Jesús López, puso en valor que “este acto reconoce el trabajo y la implicación de mucha gente que ha trabajado desinteresadamente por la Cruz”.