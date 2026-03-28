De Artajona a Caravaca, tras los pasos de la Vera Cruz

Juan Antonio Vicens, Héctor García y Pep Rullán han recorrido en 27 etapas, los más de setecientos kilómetros que separa la población navarra de Artajona con la Ciudad Santa del Noroeste murciano. Un camino duro con algunas etapas de más de 42 kilómetros. La última de 15 kilómetros, la distancia que separa Moratalla con Caravaca de la Cruz.

En el Centro del Peregrino los recibieron la primera teniente alcalde, Mónica Sánchez, junto al edil de Deportes, José Fernández y el hermano mayor de la Cofradía, Jesús López, quienes los acompañaron hasta la fortaleza donde recibieron la ‘Caravacensis’, que los acredita como peregrinos de la Cruz. Posteriormente, accedieron a la Basílica, donde tuvieron la oportunidad de postrarse ante el Leño de Cristo.

Un camino hacia el interior

Los peregrinos recibieron la ‘Caravacensis’, a su llegada a la Basílica de la Vera Cruz / Enrique Soler

Juan Antonio Vicens ponía en valor “el patrimonio natural por donde discurre el camino”, a la vez que agradecía el recibimiento que han tenido al llegar a Caravaca y poner fin a su sueño de recorrer el camino,

Ha sido todo un acierto, supone una experiencia de vida, donde hemos tenido la oportunidad de conocer a muy buena gente Héctor García — Peregrino

Por su parte Héctor García destacó que “está vez el camino nos trajo a Caravaca, el lugar de Santiago”, subrayando que “ha sido todo un acierto, supone una experiencia de vida, donde hemos tenido la oportunidad de conocer a muy buena gente”.

En este mismo sentido se refirió el tercero de los peregrinos, Pep Rullán, “desde que conocí la existencia de este camino, tenía muchas ganas de realizarlo, así que animé a mis amigos y nos pusimos a caminar”. Rullán destacaba el patrimonio natural que ofrece el camino, así como la hospitalidad de los habitantes de los municipios por dónde discurre el camino”.

Por su parte, el hermano mayor de la Cofradía, Jesús López, destacó que “los testimonios que cuentan los peregrinos a su llegada a Caravaca”, recordando que en la actualidad existen “ocho caminos de peregrinación, concluyendo ellos el más largo y dificultoso”.

Por último, el concejal de Deportes, José Fernández, recordó que “se trata de un camino medieval, que data del siglo XIII y que recientemente ha vuelto a ser señalizado”, en este sentido ha destacado que “se trata de un camino muy atractivo, donde todas las administraciones se están volcando por su cuidado y promoción”.

Camino de peregrinación

Población Navarra de Artajona / Enrique Soler

El Camino de la Vera Cruz es una ruta de peregrinación cuyas raíces históricas se encuentran en la Edad Media y que trasciende la Región de Murcia, conectando Caravaca de la Cruz con Puente La Reina (Navarra) a través de un trazado de más de 900 kilómetros que discurre a lo largo de la Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla la Mancha, Aragón y Navarra.

El Camino de la Vera Cruz es una ruta de peregrinación cuyas raíces históricas se encuentran en la Edad Media y que trasciende la Región de Murcia, conectando Caravaca de la Cruz con Puente La Reina

Actualmente, el Gobierno de la Región de Murcia, a través del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, está desarrollando el proyecto de renovación de la señalización de ‘El Camino de la Cruz’, gracias a la financiación de la fundación que lleva el nombre esta ruta de peregrinación recuperada en el año 2010, que cruza buena parte de la Península Ibérica de Norte a Sur desde Puente la Reina (Navarra) hasta Caravaca (Murcia). La vía supone una aventura enriquecedora en la que se puede conocer la historia, cultura, paisaje y costumbres de un territorio de cinco comunidades autónomas cargado de grandes similitudes y contrastes.

Recibimiento peregrinos de Artajona / Enrique Soler

Un camino abierto a la exploración, con la atracción de lo salvaje, un contexto que incita al viajero a fundirse con la naturaleza y a cuidar de su entorno y del de los demás, un enfoque que pone en evidencia los valores propios de la mirada en femenino, como el arraigo, la protección y la osadía, con el objetivo de renovación física, mental, emocional y espiritual y una repercusión regenerativa a lo largo de todo su recorrido.