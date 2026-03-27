Turismo
San Javier presenta una guía para enamorarse del mar a través del buceo
Recoge siete puntos de inmersión: Punta León, La Gruta, La Virgen, Los Callejones, La Laja, Anfiteatro y Las Columnas, con información pensada para facilitar una experiencia segura y respetuosa
El Ayuntamiento de San Javier ha presentado hoy la primera Guía de Inmersiones de San Javier, una herramienta pensada para fomentar el buceo responsable y sostenible. La concejala de Turismo, Estíbaliz Masegosa, ha subrayado que “se trata de una declaración de intenciones para descubrir San Javier también bajo el agua, desde el respeto y la protección de un entorno único".
Bajo la superficie, entre el Mar Menor y el Mediterráneo, señalan desde el Consistorio, San Javier guarda un auténtico paraíso sumergido, con praderas de posidonia, fauna marina y un patrimonio histórico que conecta con civilizaciones tan antiguas como la fenicia, “cápsulas del tiempo” que merecen ser conocidas y cuidadas.
La guía, elaborada con el equipo de Olas, Javier Ferrer, José Antonio García “Zica”, en colaboración con la Concejalía de Turismo, ha sido posible gracias a la financiación del PRTR con Fondos Next Generation, dentro del Plan de Sostenibilidad Turística de San Javier. Recoge siete puntos de inmersión: Punta León, La Gruta, La Virgen, Los Callejones, La Laja, Anfiteatro y Las Columnas, con información pensada para facilitar una experiencia segura y respetuosa.
En la presentación ha participado Ruth Lorenzo, embajadora del buceo de la Región de Murcia, que ha animado a todo el mundo a dar el paso: el buceo, ha dicho, no es solo para expertos, y los centros de buceo son clave para enseñar a disfrutar del mar con responsabilidad y amor por la naturaleza.
El alcalde, José Miguel Luengo, ha enmarcado esta guía en una estrategia más amplia: desestacionalizar el turismo y convertir el patrimonio natural y cultural en motor de oportunidades. Entre los próximos proyectos avanzó un nuevo documental y publicación sobre las encañizadas del Mar Menor, una Guía del Patrimonio Arqueológico Subacuático de San Javier y, como gran objetivo compartido, lograr el Museo Subacuático de la Isla Grosa.
La guía estará disponible a través de los canales municipales y en los centros de buceo de la zona.
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