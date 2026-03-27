San Javier presenta una guía para enamorarse del mar a través del buceo

El Ayuntamiento de San Javier ha presentado hoy la primera Guía de Inmersiones de San Javier, una herramienta pensada para fomentar el buceo responsable y sostenible. La concejala de Turismo, Estíbaliz Masegosa, ha subrayado que “se trata de una declaración de intenciones para descubrir San Javier también bajo el agua, desde el respeto y la protección de un entorno único".

Bajo la superficie, entre el Mar Menor y el Mediterráneo, señalan desde el Consistorio, San Javier guarda un auténtico paraíso sumergido, con praderas de posidonia, fauna marina y un patrimonio histórico que conecta con civilizaciones tan antiguas como la fenicia, “cápsulas del tiempo” que merecen ser conocidas y cuidadas.

La guía, elaborada con el equipo de Olas, Javier Ferrer, José Antonio García “Zica”, en colaboración con la Concejalía de Turismo, ha sido posible gracias a la financiación del PRTR con Fondos Next Generation, dentro del Plan de Sostenibilidad Turística de San Javier. Recoge siete puntos de inmersión: Punta León, La Gruta, La Virgen, Los Callejones, La Laja, Anfiteatro y Las Columnas, con información pensada para facilitar una experiencia segura y respetuosa.

En la presentación ha participado Ruth Lorenzo, embajadora del buceo de la Región de Murcia, que ha animado a todo el mundo a dar el paso: el buceo, ha dicho, no es solo para expertos, y los centros de buceo son clave para enseñar a disfrutar del mar con responsabilidad y amor por la naturaleza.

El alcalde, José Miguel Luengo, ha enmarcado esta guía en una estrategia más amplia: desestacionalizar el turismo y convertir el patrimonio natural y cultural en motor de oportunidades. Entre los próximos proyectos avanzó un nuevo documental y publicación sobre las encañizadas del Mar Menor, una Guía del Patrimonio Arqueológico Subacuático de San Javier y, como gran objetivo compartido, lograr el Museo Subacuático de la Isla Grosa.

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La guía estará disponible a través de los canales municipales y en los centros de buceo de la zona.