El Pleno de Caravaca insta al Consorcio de Extinción de Incendios a mejorar las dotaciones del parque comarcal

El último Pleno de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz ha instado al Consorcio de Extinción de Incendios de la Región de Murcia a mejorar la dotación de medios materiales y humanos adscritos al Parque Comarcal de Bomberos de Caravaca.

El alcalde, José Francisco García, recordó el compromiso firme del Ayuntamiento con la mejora continua de los servicios de emergencia, destacando, como muestra de ello, la adquisición en 2023 de terrenos de diez mil metros cuadrados, por valor de 700.000 euros de presupuesto municipal, para la construcción de un nuevo parque comarcal mediante su cesión al Consorcio, ante la antigüedad y ubicación inadecuada de las actuales instalaciones.

El Ayuntamiento avanza en la implementación del Plan Antifraude, con un 80% de cumplimiento y nuevas medidas de control

La iniciativa, aprobada a través de dos mociones presentadas por los grupos municipales Socialista y Vox, fue aprobada por unanimidad del plenario, poniendo de manifiesto el consenso existente en torno a este asunto. Entre los acuerdos adoptados se incluye instar al Consorcio a poner en marcha un plan de refuerzo y modernización del Consorcio que contemple la cobertura de vacantes y la mejora de los medios técnicos. Actualmente, según avanzó el concejal de Seguridad Ciudadana, Pepe Fernández, el Consorcio está ultimando el anteproyecto del nuevo parque para posteriormente poder iniciar el proceso de licitación de las obras.

Impulso a la Semana Santa como referente turístico

Entrega de Suvenciones Semana Santa / Enrique Soler

El Pleno también aprobó por unanimidad iniciar los trámites para la declaración de la Semana Santa de Caravaca de la Cruz como Fiesta de Interés Turístico Regional, a propuesta de la Agrupación de Cofradías.

Con una tradición que documentalmente se remonta al siglo XVI, la Semana Santa caravaqueña cuenta con un arraigo histórico, cultural y social plenamente consolidado. Su singularidad, la participación ciudadana y el valor patrimonial de sus celebraciones representan un activo relevante. La obtención de este reconocimiento contribuirá a reforzar su visibilidad dentro y fuera de la Región de Murcia, impulsando además la actividad cultural, económica y turística asociada a estas fechas.

Avances en control antifraude y gestión municipal

En materia de gestión, se dio cuenta del informe anual del Comité Antifraude, elaborado por la Intervención municipal, que refleja una mejora significativa en su implementación, alcanzando un 80% de cumplimiento en los procesos de fiscalización y control, especialmente en contratación y subvenciones.

Asimismo, se aprobó la modificación del Plan Municipal Antifraude, incorporando nuevas garantías como la ausencia de conflicto de intereses de todas las personas que intervienen en los procesos de contratación y la puesta en marcha de programas de formación para el personal público.

Tramitación urbanística en Archivel

El Pleno dio luz verde al inicio del procedimiento de evaluación ambiental para una modificación puntual no estructural del PGMO en el entorno de Noguericas de Archivel. El acuerdo salió adelante con los votos favorables de PP y PSOE y la abstención de Vox, permitiendo continuar con la tramitación mediante la consulta a los organismos competentes.

Nuevo reglamento para las escuelas infantiles municipales

La Corporación aprobó el reglamento de escuelas infantiles que se pondrán en marcha en el casco urbano de Caravaca y en las pedanías de Barranda y Archivel, con 120 plazas gratuitas para niños y niñas de 0 a 3 años, que facilitarán la conciliación de la vida laboral y familiar.

El Pleno aprobó un reglamento para las nuevas escuelas infantiles Caravaca, Barranda y Archivel, que ofertarán 120 plazas gratuitas destinadas a niños y niñas de cero a tres años

Este documento técnico unifica la organización y funcionamiento de los centros, regula aspectos como admisiones, bajas y personal, e incorpora un papel activo para las familias, reforzando el carácter educativo y público del servicio. El punto contó con los votos favorables de los ediles del PP y VOX y la abstención de PSOE.

Mejoras en el programa de huertos urbanos

También se aprobó por unanimidad la modificación del reglamento de uso y destino de los huertos públicos municipales. La actualización, basada en la experiencia acumulada desde su puesta en marcha, refuerza su carácter social, medioambiental y comunitario.

Entre las principales novedades, se recoge la futura ampliación del número de parcelas de 10 a 16, se incrementa la duración de las licencias hasta un máximo de cuatro años, se clarifican las causas de extinción y se establece un mínimo de un año de empadronamiento en el municipio para acceder al programa.

Medidas para la protección forestal

En el apartado de mociones, también se aprobó por unanimidad la propuesta del Grupo Municipal Socialista para la protección del pino negro y pino carrasco frente a la afección del Tomicus destruens, cuya incidencia en el municipio es actualmente de nivel medio-bajo. Entre los acuerdos se incluye instar a la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática de la Región de Murcia a destinar medios para frenar su expansión, así como solicitar asesoramiento técnico especializado y poner esta información a disposición de la ciudadanía para actuaciones preventivas en ámbitos privados.

Ruegos y preguntas

En el turno de ruegos y preguntas, los grupos municipales plantearon diversas cuestiones relacionadas con la reubicación del servicio de recogida de residuos en el barrio de San Vicente, la situación futura de la actual sede de la Guardia Municipal de San Francisco o la creación de zonas de estacionamiento para bicicletas en el IES Chirinos, la canalización desde el nuevo depósito para abastecimiento de agua de la Mancomunidad de Canales del Taibilla o el estado de la nueva licitación del contrato de limpieza viaria, entre otros asuntos.