Semana Santa
La pasión se desborda en Lorca con la llegada de la Semana Santa
La Serenata a la Virgen de los Dolores daba inicio anoche a la fiesta más grande de la ciudad
En esta edición el Ayuntamiento estima que Lorca recibirá medio millón de visitantes
Las agujas del reloj marcaban el inicio del Viernes de Dolores y, como manda la tradición, la Virgen de los Dolores salía para recibir el cariño del pueblo azul en el día de su onomástica. De esta forma, daba comienzo una nueva edición de la Semana Santa de Lorca que, gracias al trabajo de los distintos pasos y cofradías, se llenará de luz y color.
Antes, el Museo Azul de la Semana Santa era escenario de un homenaje al Grupo de Caballería de la Guardia Civil que, desde hace décadas, se desplaza a la Ciudad del Sol para escoltar a la titular azul durante su procesión. Una procesión que discurrirá por el centro de la ciudad, especialmente engalanado –y revisado– con motivo de la celebración de los Desfiles Bíblico-Pasionales.
Unas calles que serán vigiladas y mantenidas por todo un ejército tanto de agentes de la ley como de operarios de los distintos servicios municipales, que garantizarán el normal discurrir de las celebraciones. Así, un centenar de efectivos de los distintos cuerpos de seguridad serán movilizados, contemplándose la realización de medio millar de servicios. Y es que, según el alcalde, se espera una rotación de visitantes puede alcanzar las 500.000 personas, por lo que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad contarán en sus labores con la ayuda de drones equipados con visión nocturna, así como un enlace directo por vía satélite para conectar con la central autonómica del 112.
Del mismo modo, desde la concejalía de Turismo se ha preparado un despliegue sin precedentes para atender, en especial, a los miles de visitantes atraídos por la espectacularidad de los Desfiles Bíblico-Pasionales. Y es que, a pesar de que las localidades para Jueves y Viernes Santo se agotaban hace semanas, y las sillas para Viernes de Dolores y Domingo de Ramos ya escasean, son muchas las alternativas para conocer la fiesta, declarada de Interés Turístico Internacional.
De esta forma, el dispositivo extraordinario de Turismo con motivo de la Semana Santa de Lorca arranca hoy mismo, y estará en funcionamiento hasta el Domingo de Resurrección. En los días clave, como son Jueves y Viernes Santo, más de un centenar de personas se encargarán de realizar estas labores en puntos estratégicos de la Ciudad del Sol. Además, este año volverán a implementarse diversas adaptaciones para garantizar la inclusividad de los festejos, así como la instalación de un ‘Punto Seguro’ contra agresiones sexuales. En este caso, estará vigente entre de 18 a 23 horas en San Mateo los días de procesión, es decir: Viernes de Dolores, Domingo de Ramos, Jueves Santo, Viernes Santo.
También la logística
Por otro lado, también se han tomado medidas en el ámbito de la organización logística para propios y extraños. En total se han habilitado casi 13.000 plazas de aparcamiento en más de una treintena de puntos del extrarradio, y se ha programado un dispositivo de limpieza por parte de Limusa, que superará el centenar de personas, además de la presencia de maquinaria y contenedores adicionales.
Por otro lado, Limusa se encargará, en coordinación con las cofradías, de la organización del enarenado de las vías procesionales, calle Lope Gisbert y Avenida Juan Carlos I. Serán un total de 900 toneladas de arena y grava las que se repartan en una primera imposición de cara al Viernes de Dolores, con 550 toneladas, que se reforzarán con otras 350 el miércoles previo a Jueves Santo. La propia empresa realizará un mantenimiento continuo del estado del firme de la carrera, tanto en cantidad como en humedad, para que la zahorra artificial se encuentre en óptimas condiciones durante los desfiles.
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