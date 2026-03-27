El Parque Mayrena acoge la construcción en piedra natural ‘La primera morada’ en homenaje a Santa Teresa

El Parque de Mayrena de Caravaca de la Cruz ha sido escenario de un hito arquitectónico y docente sin precedentes con la construcción en vivo de una bóveda gótica estructural denominada ‘La Primera Morada’, en homenaje a Santa Teresa de Jesús.

Durante dos semanas, contando con el apoyo y parte de financiación del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, este espacio ha acogido un encuentro internacional que ha reunido a estudiantes, docentes y expertos del ámbito académico y artesanal de distintos países europeos, en torno a la investigación, experimentación y divulgación de los sistemas constructivos en piedra natural.

Expertos y estudiantes de universidades de España, Francia y Alemania han cooperado, con el apoyo del Ayuntamiento y de la empresa caravaqueña Rosal Stone, en este proyecto arquitectónico y docente

La talla de las piezas ha sido realizada por alumnado de la Universidad Politécnica de Madrid, bajo la dirección del profesor Enrique Rabasa, junto a la participación de Les Compagnons du Devoir de Francia. El levantamiento de la estructura ha corrido a cargo de la Escuela de Cantería de Múnich, con el respaldo técnico y suministro de piedra de la empresa caravaqueña Rosal Stones.

El alcalde, José Francisco García, ha visitado el emplazamiento acompañado por responsables del proyecto, destacando el valor de esta iniciativa “como ejemplo de cooperación internacional, innovación sostenible y recuperación de los oficios tradicionales”.

Estructura experimental

Detalle del a boveda / Enrique Soler

La obra constituye una estructura experimental única que integra en un solo diseño las principales variantes constructivas del gótico europeo. Quedará instalada de forma permanente en este nuevo parque del casco urbano de Caravaca como refugio climático y espacio de descanso para visitantes, en el entorno de acceso al paraje natural de Las Fuentes del Marqués.

‘The Stone Evolution’

Equipo que ha realizado el proyecto / Enrique Soler / Enrique Soler

Esta iniciativa ha estado enmarcada en el encuentro profesional ‘The Stone Evolution’, que reunió en Caravaca a arquitectos, investigadores y empresas para debatir sobre el presente y futuro de la construcción en piedra. Entre los participantes han destacado figuras como Christophe Aubertin, del reconocido estudio Studio Lada, así como profesores e investigadores de la Universidad Técnica de Dresde de Alemania, junto a profesionales nacionales y representantes del Colegio Oficial de Arquitectos de la Región de Murcia.

La iniciativa ha formado parte de la jornada técnica internacional celebrara en Caravaca sobre el presente y el futuro de la construcción en piedra natural

Este proyecto sitúa a Caravaca de la Cruz y a la red Masspiedra.org como referentes en la investigación de sistemas constructivos con piedra natural, apostando por soluciones sostenibles, duraderas y con bajo impacto ambiental.

Con iniciativas como esta, el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz continúa impulsando el desarrollo del Parque de Mayrena, un espacio verde de más de 50.000 metros cuadrados que combina naturaleza, patrimonio e innovación al servicio de la ciudadanía.