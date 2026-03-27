Juan Antonio Fernández Labaña, restaurador: "La imagen de la patrona de Águilas es una obra de Francisco Salzillo"

Águilas celebra hoy el Viernes de Dolores, una jornada especialmente significativa para los aguileños al conmemorarse el día de su patrona, Nuestra Señora Virgen de los Dolores. Los actos comenzaron anoche con el pregón de Semana Santa, que estuvo a cargo de Luis Emilio Pascual Molina, consiliario de la Hospitalidad de Lourdes en Murcia, y con la tradicional serenata ofrecida por el Patronato Musical Aguileño Francisco Díaz Romero en la puerta de la iglesia de San José, ante la imagen de la Patrona.

La celebración continuará durante toda la jornada de hoy con una misa concelebrada en la iglesia de San José, tras la cual tendrá lugar la tradicional ofrenda floral, amenizada por la Cuadrilla de la Cuesta de Gos, en la que los aguileños demostrarán su devoción a la patrona vestidos con el traje regional. Ya por la tarde, a partir de las siete, se celebrarán la misa y la ofrenda de la luz en honor a la Virgen de los Dolores, mientras que a las nueve comenzará la procesión presidida por la patrona de Águilas, acompañada por manolas y una representación de todos los pasos de la Semana Santa aguileña.

La Virgen de los Dolores fue nombrada por el Ayuntamiento patrona del municipio en 1855, aunque hubo que esperar hasta 1963 para que fuera proclamada patrona canónica. La relación de la imagen con Águilas, sin embargo, se remonta a finales del siglo XVIII, cuando llegó al puerto de la localidad desde Orán, en un barco y dentro de una caja de madera. Poco más se conoce sobre su procedencia y sobre la autoría de la imagen, aunque algunos apuntan que, por su notable estilo salzillesco, podría atribuirse a alguno de sus discípulos o seguidores, como Roque López o Francisco Fernández Caro, ya que por su origen y por la fecha de su llegada no se pensó inicialmente en Francisco Salzillo. Frente a esta hipótesis, el restaurador e investigador Juan Antonio Fernández Labaña sí atribuye la obra al escultor murciano, descartando la posibilidad de que se deba a alguno de sus discípulos.

Fernández Labaña trabajó en la restauración de la imagen de la patrona de Águilas en 2021 y explica que “se restauró donde yo trabajo, en el Centro de Restauración de la Comunidad Autónoma y se hizo un estudio, sobre todo un estudio radiográfico, en esos momentos yo estaba desarrollando mi tesis doctoral, que ha sido defendida recientemente, en la que analizo el sistema constructivo de los principales escultores que trabajaron en la ciudad de Murcia a lo largo del siglo XVIII, entre ellos Francisco Salzillo, y particularmente analizo cada una de las variantes de escultura que estos escultores”.

Asimismo, detalla que “en este caso se le presta especial atención a la imagen de vestir, puesto que Francisco Salzillo realizó muchísimas imágenes de vestir, de las que Salzillo lleva a cabo hasta cuatro variedades diferentes, pero hay una que podemos denominar estándar, o la más común, que coincide totalmente con el sistema constructivo, el interior, de la patrona de Águilas, de la Virgen de los Dolores”. A partir de esta investigación, asegura que “en mi tesis doctoral esta pieza quedó atribuida a Francisco Salzillo”, e indica además que “anteriormente presenté una comunicación a las jornadas de patrimonio de la Región de Murcia, donde también se trataba el mismo tema de los sistemas constructivos de las imágenes de vestir, igualmente asignaba a Francisco Salzillo la autoría de la obra”.

El restaurador sostiene que la imagen de la patrona de Águilas lleva el sello de Salzillo. En este sentido, afirma que “realmente el interior de la escultura es lo que nos da la pista de quién hizo. La Virgen de los Dolores el elemento que conserva actualmente original de cuando se hizo, es la mitad superior, desde la cintura hasta la cabeza, los brazos y antebrazo, en ese elemento, hay dos detalles que están en todas y cada una de las obras de Francisco Salzillo”. A continuación, precisa que “me refiero al ahuecado interior que presenta el torso”, y añade que “ese torso ha sido cubierto por unas telas que están clavadas, pero evidentemente aquí cuando se restauró en el Centro de Restauración de la Región de Murcia, la obra se radiografió y se pudo ver cómo estaba realizado ese interior, ese torso, estaba ese ahuecado rectangular. Paralelamente a eso, en los brazos, Francisco Salzillo ideó un sistema que lo patentó él, es meter una pieza metálica dentro del brazo que va totalmente oculta, donde se atornilla un tornillo largo que entra por el codo del antebrazo, eso permite fijar al brazo y poder mover las manos de derecha e izquierda, eso también se encuentra en la Virgen de los Dolores de Águilas”.

Fernández Labaña añade más argumentos a favor de esta atribución al señalar que “Francisco Salzillo está también fuera de la imagen, todas las formas que estamos viendo, los acabados, el rostro, los ojos de cristal, la colocación de esos ojos de cristal, el acabado del cabello, la boca entreabierta con esos dientes tallados, todo es de Francisco Salzillo”.

La investigación ha avanzado aún más al cruzarse con otro estudio, en este caso de carácter exclusivamente documental, que estaba llevando a cabo el licenciado en Historia Ginés Marín Iniesta. Sus pesquisas en distintos archivos confirman que, efectivamente, en Orán hubo imágenes de Francisco Salzillo, y han permitido datar la imagen de la Dolorosa —allí denominada como Soledad— en torno a 1752. A raíz de ello, ambos investigadores han unido sus esfuerzos y actualmente se encuentran inmersos en el desarrollo de un estudio conjunto sobre la Virgen de los Dolores de Águilas. Se trata de un trabajo de investigación pormenorizado que, una vez concluya, será expuesto a la cofradía de Nuestra Señora Virgen de los Dolores de Águilas para hacerlo público.

Fernández Labaña aporta además nuevos indicios que, a su juicio, refuerzan la autoría de Francisco Salzillo. “Hemos hecho una comparativa con otras obras datadas, documentadas, de Francisco Salzillo de 1752 y en este caso encontramos una similitud enorme con dos piezas”, explica. Y continúa: “En este caso prácticamente la misma boca, la misma dentadura que tiene el Cristo de la Caída de la Cofradía, Nuestro Padre Jesús Nazareno, y tenemos también localizada la oreja en uno de los sayones, que es idéntica, a la que tiene la Virgen de los Dolores de Águilas”.

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El restaurador e investigador se pregunta además: “¿Nos vamos a quedar sin poder saber quién es el autor de la obra? no, creo que hay otros métodos para llegar a ese autor, que es precisamente en lo que ahonda la tesis doctoral, esta pieza se ha comparado con otros escultores y evidentemente no encaja con el sistema de construcción de otros escultores, y sí encaja plenamente al 100% con Francisco Salzillo”. De este modo, Juan Antonio Fernández Labaña concluye atribuyendo la imagen de la patrona de Águilas a Francisco Salzillo.