Semana Santa Lorca
José Llamas Jerez, Mayordomo de Honor del Paso Azul de Lorca
La Hermandad de Labradores le concede su mayor distinción por su larga trayectoria en la cofradía
Este año, el Viernes de Dolores en Lorca volvía a tener un protagonista especial. Y es que, bajo la mirada de la Sma. Virgen de los Dolores –en el transcurso de la misa en su honor–, el Paso Azul reconocía con el título de Mayordomo de Honor a José Llamas Jerez.
El nombramiento, que supone la distinción para el conocido como 'Pepe el tapicero' a su larga trayectoria dentro de la Hermandad de Labradores, es el mayor reconocimiento con el que cuenta la cofradía, quedando aprobado hace semanas por parte de la Junta Directiva y refrendado por la Junta General en la asamblea del Miércoles de Ceniza.
Al respecto del homenajeado, los presentes en la celebración coincidían en señalar su dedicación a la cofradía durante toda su vida. Habiendo realizado labores en las distintas comisiones, en los últimos años ha permanecido ligado a la Comisión de Carros, donde su mano experta resulta imprescindible. Llamas Jerez, recogía el título honorífico de la mano del presidente, Miguel Ángel Peña, y rodeado de familia y amigos que compartían su alegría en un momento tan especial.
Azules distinguidos
Al respecto del título de Mayordomo de Honor, cabe recordar que durante la Semana Santa pasada fueron dos las personas a las que los azules reconocieron con este título. En aquel momento Francisco Navarro y Cristóbal Leal eran los reconocidos, el segundo de ellos a título póstumo, por los diferentes y amplios trabajos llevados a cabo en beneficio de la Hermandad.
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