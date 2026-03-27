El edificio de Seguridad Ciudadana de Alcantarilla recibirá el nombre del fallecido subinspector de Policía Local José Marqués

El edificio de Seguridad Ciudadana de Alcantarilla pasará a llamarse ‘Subinspector del Cuerpo de Policía Local D. José Marqués López 005-24’, en honor al agente que falleció en 2024 y que durante su trayectoria laboral recibió multitud de distinciones y honores en reconocimiento a su "impecable labor", tal y como informan desde el Ayuntamiento.

Así lo aprobó el Pleno celebrado este jueves, que dio luz verde a la iniciativa iniciada por todos sus compañeros de la Policía Local de Alcantarilla, quienes quieren honrar de esta manera a José Marqués, haciendo que su nombre perdure en el tiempo al vincularse con el edificio municipal.

Entre ellas las distinciones que recibió el subinspector Marqués se encuentra la condecoración a su trayectoria profesional durante 30 años de servicio por parte de la Asociación Nacional de Jefes de Policía Local en 2018, la distinción como ‘Mando ejemplar’ por parte de la totalidad de la plantilla del Cuerpo de Policía Local de Alcantarilla, la Cruz Blanca al Mérito Policial en 2023, la Cruz a la Constancia modalidad de color Plata y la Cruz a la Constancia modalidad de color Oro en 2024, esta última a título póstumo.

Además, el próximo mes de abril, durante los actos públicos por el Beato Andrés Hibernón, patrón del Cuerpo de Policía Local de Alcantarilla, se descubrirá una placa conmemorativa en su recuerdo.

La familia de José Marqués ha recibido con orgullo el homenaje y agradece a sus compañeros policías y al Ayuntamiento de la localidad el homenaje a un profesional y a una persona cuya huella ya de por sí era imborrable.