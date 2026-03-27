Caravaca cuenta con un nuevo Centro de Día con capacidad para 40 usuarios

La Consejería de Política Social, Familias e Igualdad apoya, a través del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), la puesta en marcha de un nuevo Centro de Día para mayores en Caravaca de la Cruz.

En la inauguración del centro privado ‘Vida Activa’, la consejera, Conchita Ruiz, junto al alcalde de la localidad, José Francisco García, destacó la importancia de “incrementar los recursos destinados a mejorar la calidad de vida de las personas mayores de 65 años y sus familias”.

La consejera, Conchita Ruiz, junto al alcalde de Caravaca, José Francisco García han participado en el acto de inauguración de este nuevo recurso asistencial que tiene capacidad para 40 plazas

Añadió que “Caravaca de la Cruz cuenta con este nuevo centro que ofrece también un servicio de promoción de la autonomía personal, adaptado a las necesidades de cada usuario, que fomenta el envejecimiento activo y la participación social para evitar la soledad no deseada”.

Servicios que ofrece

Inauguración del centro / Enrique Soler

‘Vida Activa’ ofrece el servicio de centro de día por las mañanas y, por las tardes, el de promoción de la autonomía personal con el objetivo de fomentar la autonomía de las personas mayores en situación de dependencia, en un horario dirigido a facilitar la conciliación de sus familias.

Por su parte, el alcalde de Caravaca, José Francisco García, ha puesto en valor está iniciativa privada que ha calificado como “necesaria para el municipio de Caravaca”, en este sentido también ha recordado el Centro de Día que existe en el municipio, así como los Centros Itinerantes en pedanías desarrollados a través del programa ‘Cercanos'.

Por último, el CEO de ‘Vida Activa’, Miguel Ángel Martínez, quiso agradecer el apoyo “tanto del Gobierno Regional como del consistorio caravaqueño por contribuir a que el proyecto sea una realidad”, en este sentido recordó que “todo surgió cuando viví una experiencia personal, haciendo frente al cuidado de mi madre”.

Instalaciones

Un equipo de diez profesionales especializados en fisioterapia, enfermería, medicina, psicología y terapia ocupacional, ofrecerán un plan de actividades y cuidados / Enrique Soler

Cuenta con una capacidad de 40 plazas, dispone de unas instalaciones distribuidas en más de 500 metros cuadrados con sala de fisioterapia, de enfermería, tres salas para actividades, espacios para talleres, salón comedor y cocina, así como aseos adaptados. Un equipo de diez profesionales especializados en fisioterapia, enfermería, medicina, psicología y terapia ocupacional, ofrecerán un plan de actividades y cuidados personalizado para cada uno de los usuarios.

El centro, aunque se encuentra ubicado en Caravaca de la Cruz, ofrece este servicio también a las personas mayores del resto de municipios de la comarca del Noroeste: Calasparra, Cehegín y Moratalla y Bullas.

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