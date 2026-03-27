Cortan al tráfico la A-33 en ambos sentidos a la altura de Jumilla

La autovía A-33 permanece cortada al tráfico en ambos sentidos a la altura del kilómetro 31, a la altura de Jumilla, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT) a primera hora de este viernes.

La DGT indica que la interrupción total de la circulación en este punto de la vía está motivada por obras, si bien desde el organismo se ha señalado que ya se encuentra habilitado un desvío alternativo debidamente señalizado para garantizar la movilidad de los conductores afectados.

La incidencia obliga a desviar el tráfico en un tramo que conecta distintos puntos del interior de la Región de Murcia, lo que podría generar retenciones y alterar los tiempos habituales de desplazamiento, especialmente en franjas horarias de mayor intensidad circulatoria.

Desde la DGT se recomienda a los usuarios planificar sus trayectos con antelación, extremar la precaución al volante y seguir en todo momento las indicaciones de la señalización provisional instalada en la zona, así como de los agentes encargados de regular el tráfico.

Asimismo, el organismo recuerda que se puede consultar el estado actualizado de la red viaria en tiempo real a través de su página web oficial, una herramienta clave para conocer incidencias, cortes y posibles rutas alternativas antes de iniciar cualquier desplazamiento.