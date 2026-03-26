Torre Pacheco tendrá un gobierno de coalición PP-Vox hasta el final de la legislatura

Torre Pacheco estrena nuevo gobierno. Partido Popular y Vox han alcanzado en el municipio un acuerdo para gobernar en coalición lo que queda de legislatura, poco más de un año.

La noticia se dio a conocer este jueves durante la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Torre Pacheco a través de resoluciones aprobadas durante el tiempo para las mociones de urgencia. Según ha podido saber esta redacción de fuentes cercanas a la negociación, el pacto se alcanzó este mismo miércoles a las ocho de la tarde, e incluye un acuerdo de Presupuestos y tres concejalías para Vox.

Desde 2023, el PP gobernaba el municipio en minoría, con sus ocho concejales, a falta de tres de la mayoría absoluta. Con Vox, el Ejecutivo local, dirigido por el 'popular' Pedro Ángel Roca, suma cuatro ediles más. El documento, firmado por el primer edil, Pedro Ángel Roca Tornel, justifica el pacto por la necesidad de asegurar la estabilidad municipal, afrontar la aprobación de las cuentas de 2026, preparar las de 2027 y desbloquear distintas actuaciones pendientes.

El portavoz de Vox, José Francisco Garre, asume Emergencias, Empresa, Empleo y Nuevas Tecnologías

José Francisco Garre, portavoz del Grupo Municipal de Vox en Torre Pacheco, confirmó a La Opinión que se ha tomado esta decisión sin contar con la dirección nacional de Vox. "Pedimos permiso en reiteradas ocasiones para firmar los presupuestos y siempre nos han dado largas. Nos hemos cansado de que unos tengan trato de favor y otros no", explicó. Además de él, el grupo municipal lo forman Josefa Guillén, Ana Belén Martínez y María Mercedes Meroño. Todos menos esta última asumen desde ya responsabilidades de gobierno.

José Francisco Garre se hará cargo de Emergencias, Empresa, Empleo y Nuevas Tecnologías, con dedicación exclusiva al 75%; mientras que Ana Belén Martínez López estará al frente de la Concejalía de Política Social y Transparencia, con dedicación exclusiva del 100%, y Josefa Guillén será responsable de Sanidad y Medio Ambiente.

Antelo (i) posa con el miembros del Grupo Municipal de Vox en Torre Pacheco en una imagen de archivo. / Vox

Tras la defenestración de José Ángel Antelo, expresidente provincial que ha sido inhabilitado en el partido y expulsado del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea, un número cada vez mayor de dirigentes de la formación de Santiago Abascal están alineándose con su exlíder territorial.

Aún no se desconoce cómo reaccionará la dirección nacional de la formación ante la decisión del equipo de José Francisco Garre de ir por libre. Es posible que los cuatro ediles sigan el mismo camino que Antelo.

Torre Pacheco es un municipio clave en la Región de Murcia, pues cuenta con un gran porcentaje de población extranjera. El pasado verano, esta localidad sufrió persecuciones racistas y xenófobas provocadas por la extrema derecha a través de llamamientos en las redes sociales. Cientos de personas de fuera de la Región llegaron al lugar con intenciones violentas. Precisamente, Antelo está siendo investigado por la Fiscalía por un delito de odio por las manifestaciones que hizo aquellos convulsos días.

En respuesta a los disturbios, el alcalde Pedro Ángel Roca solicitó refuerzos, condenó la violencia y llamó a la calma para frenar la escalada. Menos de un año después, une su futuro político a un Vox que ya no responde ante Santiago Abascal.