Semana Santa
Solicitan medidas cautelares para el paso de ‘La Burrica’ en Cehegín y que no procesione el próximo Domingo de Ramos
Un particular denuncia ante la Guardia Civil la salida procesional de "La Burrica" en Cehegín por falta de autorización
El propietario de la imagen, Juan Diego Sánchez Fernández, vecino de Cehegín, ha presentado formalmente una denuncia y solicitud de medidas cautelares ante la Policía Local y la Guardia Civil para impedir que la imagen religiosa conocida como “Entrada de Jesús en Jerusalén” (popularmente “La Burrica”) salga en procesión el próximo Domingo de Ramos.
Se trata de una imagen transmitida como parte de un legado familiar, mediante documento manuscrito de última voluntad
La reclamación se fundamenta en los siguientes puntos clave, en primer lugar que se trata de una propiedad Privada, según argumenta el denunciante está acreditado como el legítimo propietario de la talla, adquirida originalmente en 1976 por Isabel Fernández López y transmitida como parte de un legado familiar, mediante documento manuscrito de última voluntad y como parte del legado de la vivienda sita en C/ José Sánchez Fernández n.º 3.
Un informe del Servicio Jurídico del Obispado de Cartagena, emitido en diciembre de 2025, reconoce que la imagen es un “bien de carácter privado
En la misma denuncia también destaca que un informe del Servicio Jurídico del Obispado de Cartagena, emitido en diciembre de 2025, reconoce que la imagen es un “bien de carácter privado que no es propiedad de la Iglesia Católica” y que la Parroquia de San Antonio de Padua actúa únicamente como depositaria temporal.
El propietario manifiesta no haber dado autorización a la Cofradía Entrada en Jerusalén para el uso de la imagen. Advierte que cualquier movimiento de la talla fuera del recinto parroquial sin permiso expreso podría constituir un delito de apropiación indebida.
Ante el riesgo de daños irreparables a un bien privado, el escrito solicita a las fuerzas de seguridad que notifiquen la prohibición de movilizar la imagen y que la fuerza pública impida su salida procesional este Domingo de Ramos.
Procesión de Domingo de Ramos
Como es habitual, el cortejo de Domingo de Ramos en Cehegín lo abre la Banda de Cornetas y Tambores, seguidos por la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, con el Paso de la Samaritana, realizada en 2010 por el imaginero José María Molina.
Detrás de ellos, la Cofradía de la Entrada a Jerusalén, con decenas de niños que escoltan la imagen de Jesús a lomos de la burrica, una obra de los Talleres de Olot fechada en 1976. Y, por último, la Cofradía de San Juan Evangelista, con el Paso de San Juan, obra del imaginero Francisco Sánchez Araciel de principios del siglo XX.
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