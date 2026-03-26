San Pedro del Pinatar, capital europea de la alcachofa

El Gobierno regional ha conseguido la mejora del seguro agrario para las alcachofas que se cultivan en la Región de Murcia. Así lo informó la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, que este miércoles ha participado en el corte del segundo colmo de alcachofa organizado por Alcachofa de España en San Pedro del Pinatar.

«Desde el Gobierno regional estamos trabajando intensamente para que el seguro agrario responda a las necesidades que tienen los agricultores. Ya conseguimos una mejora para la fruta de hueso y ahora estamos cerrando los detalles de la mejora del seguro de alcachofa, haciendo que sea más útil para los productores de esta hortaliza», afirmó la consejera.

Rubira informó que estas mejoras entrarán en vigor en las pólizas para el año 2027. La consejera de Agricultura detalló que «se han realizado una serie de ajustes técnicos en las condiciones de contratación y peritación que acercan el seguro agrario a la realidad productiva de la alcachofa; unos cambios que redundarán en un descenso de la prima del seguro».

«Hoy estamos en San Pedro cortando el segundo colmo, y el seguro de la Región de Murcia protegerá mejor a estos frutos que se cortan estos días, porque además de las nuevas variedades híbridas, tenemos otras como la de Tudela que siguen creciendo en dos tiempos», añadió la consejera.

Más hectáreas

La consejera también informó de que en la actual campaña se incrementan las hectáreas dedicadas al cultivo de la alcachofa en la Región un 5,8%. «Es una de las hortalizas que forman parte del recetario tradicional de la Región de Murcia. Siempre se ha cultivado y vemos que sigue siendo un producto que crece gracias, en parte, a la entrada de nuevas variedades».

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La variedad de alcachofa denominada ‘híbrida’ es la más extendida en los cultivos, con el 61,9%. En cambio, otras variedades como la ‘blanca Tudela’ siguen siendo muy valoradas por su mayor calidad, manteniendo su relevancia para el canal fresco.