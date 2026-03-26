El Pleno de Alcantarilla da el visto bueno a las alegaciones al Plan General de Ordenación Urbana

El Pleno del Ayuntamiento de Alcantarilla ha dado el visto bueno a uno de los principales asuntos que estaban en debate, con la aprobación de las alegaciones admitidas técnicas y jurídicamente al Plan General de Ordenación Urbana, que será remitido a la Consejería de Fomento e Infraestructuras para su aprobación definitiva.

La concejal de Desarrollo de la Ciudad y Patrimonio Cultural, Laura Sandoval, explicó al Pleno que “este es el resultado de un largo trabajo por parte de los técnicos municipales para aprobar el documento más importante del planeamiento urbanístico de Alcantarilla, con el que la ciudad gana en desarrollo social, desarrollo económico y calidad de vida, con un 30 por ciento más de zonas verdes”.

El Pleno también acordó, en una propuesta iniciada por todos sus compañeros, que el edificio de Seguridad Ciudadana de Alcantarilla pasará a llamarse ‘Subinspector del Cuerpo de Policía Local D. José Marques López 005-24’, en honor a este efectivo del área de Seguridad Ciudadana, que falleció en 2024 y que durante su trayectoria laboral ha recibido multitud de distinciones y honores en reconocimiento a su impecable labor.

Entre ellas se encuentra la condecoración a su trayectoria profesional durante 30 años de servicio por parte de la Asociación Nacional de Jefes de Policía Local en 2018, la distinción como ‘Mando ejemplar’ por parte de la totalidad de la plantilla del Cuerpo de Policía Local de Alcantarilla, la Cruz Blanca al Mérito Policial en 2023, la Cruz a la Constancia modalidad de color Plata y la Cruz a la Constancia modalidad de color Oro en 2024, esta última a título póstumo.

Además, el próximo mes de abril, durante los actos públicos por el Beato Andrés Hibernón, patrón del Cuerpo de Policía Local de Alcantarilla, se descubrirá una placa conmemorativa en su recuerdo.

Otra de las nuevas denominaciones que ha aprobado el Pleno es la denominación que se le da a la plaza entre las calles Cuenca, Gerona, Río Tajo y Toledo como Plaza San Juan Bautista, a propuesta de los propios vecinos y tal como solicitó la asociación de vecinos del Barrio del Cabezo Verde, en la que está ubicada.

Este barrio celebra cada año sus fiestas en torno al 24 de junio, festividad de San Juan Bautista, una celebración con gran arraigo y que atrae a multitud de vecinos, tanto de otros barrios de Alcantarilla como de la pedanía cercana de Javalí Nuevo. Además, la mayoría de los actos sociales y culturales de estas fiestas se celebran en esta plaza, punto neurálgico del barrio y centro de referencia para todos sus habitantes.

Durante la sesión de hoy, el Pleno tomó conocimiento de la renuncia al cargo de Víctor Manuel Martínez del Baño como concejal de Modernización y Participación Ciudadana, tras su solicitud presentada el pasado 26 de febrero. Martínez del Baño tomó posesión como concejal el 27 de noviembre, tras el fallecimiento de Pedro Hernández Caballero.

A continuación, el Pleno remitirá la correspondiente certificación a la Junta Electoral Central, con indicación de la persona a la que corresponde cubrir la vacante, que sería Ruth Bernal Nicolás, siguiente en la lista presentada a las elecciones municipales de 2023 por parte del Partido Popular.

Mejoras para la ciudad

Entre las mejoras propuestas para la ciudad y aprobadas por el Pleno se encuentra la de reparar las cubiertas de los pabellones deportivos municipales que tengan goteras y elaborar un plan de mantenimiento preventivo, a propuesta del Grupo Municipal Socialista.

También la propuesta de mejorar la información y prevención de abandono de enseres en la vía pública, con la instalación de carteles informativos con el número de teléfono del servicio municipal de recogida junto a los contenedores y el procedimiento para solicitarlo, presentada por la concejal no adscrita.

Otros asuntos

Otros asuntos aprobados en Pleno han sido manifestar el compromiso del Ayuntamiento con la paz, el rechazo a la guerra como instrumento para resolver conflictos internacionales y la preocupación por el reciente aumento de conflictos armados que afectan a la población civil en distintas regiones del mundo, a propuesta de la concejal no adscrita.

Aprobada también la propuesta de esta misma concejal de retirar inmediatamente cualquier pintada en espacios públicos que incluya insultos de carácter sexual o vejatorio y establecer un protocolo de actuación urgente para sancionarlas con multas económicas más elevadas que las previstas para la pintura vandálica genérica.

Reclamar a la administración competente y a la empresa concesionaria del servicio de transporte público entre Alcantarilla y Murcia que aumente la frecuencia en días festivos y proponer que el autobús esos días sea gratuito, así como unificar las tarifas, a propuesta del Grupo Municipal Socialista, recibió el visto bueno del Pleno.

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En ese mismo sentido, el Pleno ha acordado adecuar la ordenanza municipal del taxi a la legislación de igualdad y no discriminación, eliminando cualquier referencia que pueda resultar discriminatoria por motivos de salud o enfermedad, a propuesta del Grupo Municipal Socialista.