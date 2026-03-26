La industria española del calzado y la moda alerta sobre la insostenibilidad del modelo de ultra fast-fashion en Europa

Las principales organizaciones representativas de la industria, la cadena de suministro y el comercio especializado del calzado y la moda en España han alertado sobre la expansión del modelo de ultra fast-fashion procedente de China y su impacto negativo en el medioambiente, la economía y la cohesión social en Europa.

La declaración ha sido suscrita por FICE – Federación de Industrias del Calzado Español, ASEFMA – Asociación Española de Fabricantes de Marroquinería, Artículos de Viaje y Afines, ANCC – Asociación Nacional del Comercio de Calzado y AECC – Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado, que representan de forma conjunta a la industria, los proveedores y el comercio especializado del sector.

Las organizaciones firmantes advierten de que el ultra fast-fashion no constituye únicamente una nueva modalidad de comercio digital, sino un modelo estructuralmente insostenible, basado en la producción masiva, la rotación acelerada de producto y el envío individualizado de miles de millones de pequeños paquetes a la Unión Europea, con una huella ambiental desproporcionada.

El secretario general de FICE y responsable de Calzia-Yute Caravaca, Salvador Gómez ha explicado que “desde el punto de vista medioambiental, el modelo genera un fuerte incremento de las emisiones de CO₂, residuos de embalaje y saturación logística, en clara contradicción con los objetivos del Pacto Verde Europeo y la estrategia comunitaria de sostenibilidad”, en este sentido ha destacado que “a ello se suma la promoción de una cultura de “usar y tirar”, incompatible con la economía circular y el consumo responsable.

Denuncian una grave distorsión de la competencia, derivada del aprovechamiento de lagunas regulatorias en los envíos de bajo valor

En el plano económico, las entidades denuncian una grave distorsión de la competencia, derivada del aprovechamiento de lagunas regulatorias en los envíos de bajo valor, que permite a estas plataformas eludir costes fiscales, arancelarios, sociales y medioambientales. Esta situación presiona a la baja los precios, reduce márgenes y pone en riesgo la viabilidad de miles de pymes europeas y del empleo industrial asociado.

La declaración también alerta sobre el impacto social y cultural del modelo, especialmente entre las nuevas generaciones, al normalizar el consumo impulsivo y desvincular el precio del valor real del producto, del trabajo y de la calidad.

Ante este escenario, las organizaciones firmantes exigen al Gobierno de España y a la Unión Europea la adopción de medidas firmes, entre ellas la eliminación de las lagunas en los pequeños envíos, el pago íntegro de IVA y aranceles desde el primer euro, el refuerzo de los controles aduaneros y de seguridad de producto, la responsabilidad plena de las plataformas como operadores económicos en la UE y la internalización del coste real de la huella ambiental.

Asimismo, reclaman un apoyo estratégico a la industria europea, reforzando la innovación, la sostenibilidad y la digitalización de las pymes, e integrando al sector de la moda y el calzado en la agenda de autonomía estratégica europea.

Las entidades concluyen reafirmando su compromiso con la calidad, la durabilidad, el empleo local y el comercio regulado.

Preocupación por la situación con EEUU

Muestra de los productos de las empresas de Calzia-Yute Caravaca / Enrique Soler

En la situación geopolítica actual, FICE ha manifestado su profunda preocupación ante las declaraciones que apuntan a una posible interrupción de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y España, en un contexto de elevada tensión internacional.

Estados Unidos es el primer mercado extracomunitario para el calzado español y un socio clave para numerosas pymes

FICE recuerda que Estados Unidos es el primer mercado extracomunitario para el calzado español y un socio clave para numerosas pymes y marcas que generan empleo en distintas zonas productoras de España.

La incertidumbre derivada de amenazas o anuncios de posibles restricciones comerciales tiene un impacto inmediato en la cadena de valor: contratación, planificación de colecciones, producción, logística, financiación y distribución.

FICE subraya que el calzado español exportado a Estados Unidos es el resultado de una industria que apuesta por la calidad, el diseño, la innovación y el cumplimiento, y manteniendo relaciones estables y de largo plazo con importadores, distribuidores y detallistas en Estados Unidos.

Como ejemplo, vemos con preocupación el comunicado que ya la FDRA (Footwear Distributors and Retailers of America) ha enviado a sus miembros y publicado en redes sociales sobre el posible embargo a España. Esto supone una crisis reputacional y más en fechas claves tras la feria MICAM de Milián donde los compradores norteamericanos están tomando sus decisiones de compra y de fabricación.

“Pedimos prudencia y soluciones institucionales”, apuntaba Gómez quien ha manifiestado que “el comercio debe sostenerse en reglas claras y previsibles”.

En este sentido ha subrayado que “para nuestros clientes y distribuidores en Estados Unidos: España es un proveedor fiable; mantengamos la normalidad operativa mientras las instituciones trabajan para reconducir la situación.”