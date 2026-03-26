La Feria del Ganado Equino, Mundo Rural y Caza de Puerto Lumbreras tendrá lugar del 1 al 3 de mayo

La alcaldesa de Puerto Lumbreras, María de los Ángeles Túnez; la segunda teniente de alcalde y concejal de Pedanías, Jermary Reinaldos, y el concejal de Ganadería, Antonio Díaz, han anunciado la celebración de la tradicional Feria del Ganado Equino, Mundo Rural y Caza.

Túnez ha explicado que “del 1 al 3 de mayo volveremos a disfrutar de la tradicional Feria del Ganado Equino, Mundo Rural y Caza en Puerto Lumbreras, en horario de 8:00 a 20:00 horas en el Mercado Comarcal de Ganado. Una feria en la que volveremos a contar con el Mercadillo Rural y la tercera edición de la Feria del Perro de Rehala”.

La Primera edil ha indicado que “este año serán tres días de feria. Comenzará el viernes, 1 de mayo, siendo a las 8:00 horas la recepción de animales, y la apertura de la Feria del Comercio del Mundo Rural a las 10:00 horas y la inauguración oficial de la feria a las 12:30 horas”.

La alcaldesa de Puerto Lumbreras ha especificado que “durante estos tres días de feria, los asistentes podrán disfrutar de actividades tales como exhibiciones, exposición de rehalas, campeonatos y en tradicional mercadillo rural. Asimismo, nos acompañará la Federación de Caza en la Región de Murcia”.

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Por último, María de Los Ángeles Túnez ha destacado que “próximamente se presentará también la programación pormenorizada de todas las actividades y horarios de la feria que volverá a convertir a Puerto Lumbreras en capital regional del ganado equino, una tradición de uno de los sectores económicos más importantes de nuestro municipio, como es el primario, la ganadería”.