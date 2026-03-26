La Feria del Ganado Equino, Mundo Rural y Caza de Puerto Lumbreras tendrá lugar del 1 al 3 de mayo
Los asistentes podrán disfrutar de actividades tales como exhibiciones, exposición de rehalas, campeonatos y en tradicional mercadillo rural
La alcaldesa de Puerto Lumbreras, María de los Ángeles Túnez; la segunda teniente de alcalde y concejal de Pedanías, Jermary Reinaldos, y el concejal de Ganadería, Antonio Díaz, han anunciado la celebración de la tradicional Feria del Ganado Equino, Mundo Rural y Caza.
Túnez ha explicado que “del 1 al 3 de mayo volveremos a disfrutar de la tradicional Feria del Ganado Equino, Mundo Rural y Caza en Puerto Lumbreras, en horario de 8:00 a 20:00 horas en el Mercado Comarcal de Ganado. Una feria en la que volveremos a contar con el Mercadillo Rural y la tercera edición de la Feria del Perro de Rehala”.
La Primera edil ha indicado que “este año serán tres días de feria. Comenzará el viernes, 1 de mayo, siendo a las 8:00 horas la recepción de animales, y la apertura de la Feria del Comercio del Mundo Rural a las 10:00 horas y la inauguración oficial de la feria a las 12:30 horas”.
La alcaldesa de Puerto Lumbreras ha especificado que “durante estos tres días de feria, los asistentes podrán disfrutar de actividades tales como exhibiciones, exposición de rehalas, campeonatos y en tradicional mercadillo rural. Asimismo, nos acompañará la Federación de Caza en la Región de Murcia”.
Por último, María de Los Ángeles Túnez ha destacado que “próximamente se presentará también la programación pormenorizada de todas las actividades y horarios de la feria que volverá a convertir a Puerto Lumbreras en capital regional del ganado equino, una tradición de uno de los sectores económicos más importantes de nuestro municipio, como es el primario, la ganadería”.
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