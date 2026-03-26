Cortes de gas en Lorca tras la rotura de una tubería junto a la A-7

La rotura de una tubería de gas ha obligado a activar este jueves por la mañana un dispositivo de emergencia en Lorca, con restricciones de movimiento y el corte preventivo del suministro en la zona afectada. La incidencia se ha localizado en la vía de servicio de la A-7, entre la gasolinera BP de la carretera de Caravaca y la diputación de Río.

El aviso se recibió sobre las 11.15 horas, momento en el que el 112 trasladó la necesidad de extremar la precaución y pidió a vecinos y trabajadores de enclaves próximos, como la diputación de Río, camino de las Carretas, camino de la Columna, ambas vías de servicio de la autovía en ese entorno y las naves cercanas, que permanecieran en sus domicilios o centros de trabajo para facilitar la intervención de los servicios de emergencia.

Dos horas después, a las 13.00 horas, el Servicio de Emergencias y Protección Civil de Lorca comunicó la desactivación del confinamiento y de las medidas cautelares, así como el levantamiento de las limitaciones de movimiento en la zona. Para entonces, la circulación ya se había restablecido en el entorno del kilómetro 633 de la A-7, aunque los técnicos continuaban trabajando en la reparación de la avería.

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Pese a la desactivación de esas restricciones, la incidencia seguía teniendo efectos sobre la red. Los servicios de emergencia advirtieron de que podían producirse cortes en el suministro de gas mientras durasen las labores de reparación. Según la previsión trasladada a mediodía, los operarios necesitarían alrededor de cuatro horas para completar la actuación, con la intención de que el servicio quedara restablecido a lo largo de la tarde.