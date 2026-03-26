El barrio de San Cristóbal, en Lorca, estrena su nuevo bulevar para Semana Santa

Las celebraciones y eventos que tengan como protagonista a la iglesia de San Cristóbal ya no serán lo mismo. Y es que, con la reciente inauguración del bulevar peatonal que lleva al templo, creado tras la demolición de la plaza de La Hortaliza, propios y extraños podrán disfrutar de un enclave totalmente renovado, con más espacios verdes y renaturalizados y nuevos viales destinados a dotar de vida a todo entorno.

"Este nuevo paso en la remodelación del barrio de San Cristóbal se suma a las nuevas zonas edificadas, infraestructuras y viviendas que se están desarrollando. Esta revitalización que estamos llevando a cabo no solo responde a las demandas de nuestros vecinos sino también al modelo de municipio por el que apostamos, y en el que prima un entorno urbano más amable, accesible y conectado, todo de cara a la mejora de la calidad de vida de los lorquinos", detallaba el alcalde, Fulgencio Gil, durante la inauguración del vial.

Gil Jódar durante su intervención. / L.O.

En este sentido, cabe recordar que el proyecto ha permitido crear una plataforma única entre la fachada de la Casa del Paso Encarnado y las intersecciones de las calles Presbítero José Macho y Portijico, dando prioridad peatonal en las zonas de tráfico rodado, en una superficie de actuación de 650 m². Además, se han renovado todos los servicios de abastecimiento de la zona, y se ha mejorado tanto la iluminación como el mobiliario urbano.

Menos de cuatro meses

Durante la inauguración, Gil Jódar hacía hincapié en la celeridad con la que se han ejecutado los trabajos. "En menos de cuatro meses hemos visto como se ha generado un espacio totalmente distinto, mucho más abierto y bonito, más naturalizado. El coste para su ejecución ha sido de 152.286 euros, financiados por fondos propios del Ayuntamiento de Lorca", apuntaba.