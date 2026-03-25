Sucesos
Policía Nacional acaba con parte de uno de los grupos delictivos más activos de Lorca
En uno de los tres robos cometidos recientemente, el valor de lo sustraído ascendió a más de 20.000 euros
Este miércoles Policía Nacional informaba de la detención de tres integrantes de uno de los grupos criminales más activos del municipio de Lorca. Según fuentes del cuerpo, para la citada banda era habitual la comisión de delitos de robos con fuerza y robos con violencia, habiendo desarrollado durante las últimas semanas una incesante actividad delictiva, generando una importante inseguridad en viandantes y en establecimientos comerciales.
En este sentido, cabe destacar que en uno de los últimos robos la banda –aprovechando el horario nocturno– forzó los accesos para sustraer dinero en efectivo y dispositivos electrónicos, llegando a alcanzar en uno de los robos el valor de lo sustraído a más de 20.000 euros. De forma simultánea comenzaron a producirse en la ciudad diferentes robos con violencia y hurtos en la vía pública, en los que los implicados se aprovechaban de la especial situación de vulnerabilidad de muchas de las víctimas para sustraer carteras y teléfonos móviles, haciendo también uso de las tarjetas robadas antes de que fueran bloqueadas.
Investigación abierta
Del mismo modo, fuentes policiales informaban de que se mantiene abierta la investigación para poder determinar la implicación de los detenidos en otros hechos delictivos, no descartándose nuevas detenciones de otros integrantes del grupo criminal. En relación con las tres personas apresadas, su identificación revelaba múltiples antecedentes policiales por la comisión de todo tipo de delitos cometidos en Lorca.
- El ministro Puente reitera que la estación del AVE del Carmen estará operativa antes de que termine el año
- ¿Qué supone la apertura completa del Arco Noroeste en la Región? El vídeo que explica el 'último hito' para mejorar el tráfico en Murcia
- De granjas de cerdos a suelos residenciales: el Plan General se adapta por fin para permitir más casas y comercios en la zona norte de Murcia
- La talla de Nuestro Padre Jesús Nazareno entrará a la Catedral de Murcia durante la procesión de Viernes Santo por primera vez en un siglo
- El Arco Noroeste entra en funcionamiento para sacar 27.000 vehículos diarios del área metropolitana de Murcia
- Ya en marcha el nuevo aparcamiento de Hacienda en Murcia, que amplía el periodo gratis hasta el 18 de abril
- El 30 de marzo se cierra el plazo para solicitar las ayudas a la producción de contenidos audiovisuales en la Región de Murcia
- La firma de juguetes más famosa del mundo aterriza en Murcia y prepara la apertura inminente de su nueva tienda