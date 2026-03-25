Policía Nacional acaba con parte de uno de los grupos delictivos más activos de Lorca

Este miércoles Policía Nacional informaba de la detención de tres integrantes de uno de los grupos criminales más activos del municipio de Lorca. Según fuentes del cuerpo, para la citada banda era habitual la comisión de delitos de robos con fuerza y robos con violencia, habiendo desarrollado durante las últimas semanas una incesante actividad delictiva, generando una importante inseguridad en viandantes y en establecimientos comerciales.

Varios vehículos de la Policía Nacional en una imagen de archivo / Sergio G. Cañizares

En este sentido, cabe destacar que en uno de los últimos robos la banda –aprovechando el horario nocturno– forzó los accesos para sustraer dinero en efectivo y dispositivos electrónicos, llegando a alcanzar en uno de los robos el valor de lo sustraído a más de 20.000 euros. De forma simultánea comenzaron a producirse en la ciudad diferentes robos con violencia y hurtos en la vía pública, en los que los implicados se aprovechaban de la especial situación de vulnerabilidad de muchas de las víctimas para sustraer carteras y teléfonos móviles, haciendo también uso de las tarjetas robadas antes de que fueran bloqueadas.

Investigación abierta

Del mismo modo, fuentes policiales informaban de que se mantiene abierta la investigación para poder determinar la implicación de los detenidos en otros hechos delictivos, no descartándose nuevas detenciones de otros integrantes del grupo criminal. En relación con las tres personas apresadas, su identificación revelaba múltiples antecedentes policiales por la comisión de todo tipo de delitos cometidos en Lorca.