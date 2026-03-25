La mejor artesanía vuelve a Lorca del 1 al 5 de abril

La mejor artesanía del país regresará a la ciudad de Lorca con motivo de la Semana Santa. Y lo hará de la mano de la Cámara de Comercio, que organiza la XXXIII edición de MASS ARTESANÍA con el objetivo de seguir creciendo como un complemento a los Desfiles Bíblico-Pasionales. Como viene siendo habitual, la Plaza de Calderón acogerá el mercado, donde se darán cita una veintena de expositores de todo el país del 1 al 5 de abril.

"Además de disfrutar de la programación y desfiles de Semana Santa, de la hostelería y gastronomía lorquina, y de la oferta comercial del municipio, los visitantes tienen la oportunidad de recorrer este mercado único, donde encontrarán productos exclusivos, tradicionales, sostenibles y locales", señalaba durante la presentación la edil de Comercio y Artesanía del Ayuntamiento de Lorca, Mayte Martínez, quien comparecía junto al presidente de la Cámara de Comercio de Lorca, Juan Francisco Gómez.

Cartel anunciador de MASS Artesanía. / L.O.

"En esta edición participan 24 expositores procedentes de Albacete, Alicante, Almería, Gerona, Madrid, Murcia, Sevilla y Palestina, lo que refuerza el carácter nacional e internacional del evento. Cabe destacar que el 54% de los participantes son artesanos y empresas artesanas de la Región de Murcia, subrayando el compromiso con el impulso del sector regional", apuntaba por su parte Gómez romera.

Variedad de artesanos

Entre las propuestas novedosas, destaca la presencia de artesanía palestina en madera de olivo procedente de Belén, representada por el proyecto Madera Viva. Las piezas, entre las que sobresalen los Portales de Belén, están realizadas en madera de olivo, un material simbólico asociado a la paz y profundamente vinculado a la tradición cristiana, trabajado mediante técnicas tradicionales que conservan su carácter único y su valor espiritual.

La oferta del mercado se completa con una amplia representación de artesanía creativa, que incluye joyería, platería, bisutería, porcelana, esmaltes al fuego, jabones y cosmética, marroquinería, madera —incluyendo juguetes—, marionetas, vidrio y textil. Asimismo, contará con un espacio dedicado a la alimentación artesana, con la participación de profesionales del sector panadero, confitero, pastelero y repostero.