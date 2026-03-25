Lorca organiza un despliegue sin precedentes para atender a los turistas esta Semana Santa

Según las previsiones del Ayuntamiento de Lorca, la ciudad recibirá medio millón de visitantes durante las celebraciones de Semana Santa. Esta cifra, sin precedentes en la serie histórica, amerita la adopción de medidas extraordinarias, destacando los dispositivos de seguridad y limpieza, ya presentados, y el de turismo, que se podrá en marcha el próximo Viernes de Dolores del dispositivo especial de atención turística con motivo de la Semana Santa, y que permanecerá operativo hasta el Domingo de Resurrección.

Santiago Parra, edil responsable del ramo, daba todos los detalles al respecto, destacando el "importante" refuerzo de personal previsto. Así, se incrementará el número de informadores durante todos los días de la Semana Santa, llegando a duplicarse para las jornadas de Jueves y Viernes Santo, hasta alcanzar un total de 18 profesionales. Estos prestarán servicio en puntos estratégicos de la ciudad como la Oficina de Turismo, el Castillo de Lorca y el Centro de Visitantes, a los que se suman espacios clave como las inmediaciones de las iglesias de Santo Domingo y San Francisco, el Palacio de Guevara y el Óvalo.

Santiago Parra durante su intervención en la Oficina de Turismo. / L.O.

Del mismo modo, se volverá a sumar a las exposiciones organizadas por las distintas cofradías la exposición extraordinaria 'Bordados del Siglo XX', organizada conjuntamente por el Paso Blanco y el Paso Azul, que reunirá piezas históricas ya retiradas de los desfiles e incorporará este año fotografías antiguas a tamaño real. La muestra podrá visitarse del 25 de marzo al 11 de abril en la Fundación Cajamurcia. A ello, se suma la apertura al público de la antigua iglesia de Santa María La Mayor, y sede del Museo Medieval ciuFRONT, desde el Sábado de Pasión hasta el Domingo de Resurrección, en horario de 11:30 a 13:30 horas.

En cuanto al material promocional, se han impreso un total de 8.000 folletos, incluyendo 6.500 programas en español, 1.000 en inglés y 500 en francés, además de los 6.500 ejemplares de los cortejos de Jueves y Viernes Santo. Además, se han distribuido 1.100 carteles de Semana Santa. No obstante, todo el material está disponible también en formato digital a través de la web oficial de turismo (https://www.lorcaturismo.es/Semana-Santa/). "Seguimos dando este servicio tan necesario y útil, sobre todo para quienes nos visitan en estas fechas, manteniendo la producción ajustada de material impreso y potenciando el acceso digital a toda la información, cada vez más demandado por los usuarios" indicaba el edil al respecto.

Lanzadera a Castillo

Para aprovechar el alto número de visitantes, Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado de Gloria se habilitará un servicio de autobús lanzadera que conectará el Centro de Visitantes con el Castillo. La frecuencia aproximada será de unos 45 minutos a partir de las 9:30 y el coste será mínimo.

Vista general del Castillo de Lorca en una imagen de archivo. / Daniel Navarro

Medidas inclusivas

Durante la presentación, además, Parra Soriano especificaba que las medidas para fomentar la inclusión implementadas en 2025 se mantendrán este año. En concreto, habrá un punto de información para personas con discapacidad en el atrio de San Mateo, convirtiendo a esta zona clave como espacio inclusivo, con personal profesional cualificado ofreciendo atención en castellano, inglés, Lengua de Signos (LSE) y Sistema de Signos Internacional.

A esto, se suman los mostradores adaptados, de menor altura; y el palco reservado para Personas con Movilidad Reducida en la Avenida Juan Carlos I, estando señalizado con indicaciones específicas. Como novedad para las personas acompañantes, por primera vez se dispondrá de sillas para que se sienten cerca de las personas con movilidad reducida.