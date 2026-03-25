El proyecto ha permitido la construcción de un módulo de aseos públicos totalmente accesibles, así como la adecuación del entorno y la instalación de sistemas de saneamiento, fontanería e iluminación, incorporando además soluciones específicas que garantizan la accesibilidad universal —física, sensorial y cognitiva— conforme a la normativa vigente.

La directora general de Competitividad y Calidad Turísticas, Eva Reverte, junto al alcalde de Moratalla, Juan Soria, han presentado el proyecto de construcción de aseos públicos accesibles en la Carretera Campo de San Juan, una actuación ya finalizada que ha contado con una subvención de 30.000 euros del Gobierno de la Región de Murcia.

Esta intervención se enmarca en la estrategia del Ejecutivo regional para avanzar hacia un modelo turístico más inclusivo,

Esta intervención se enmarca en la estrategia del Ejecutivo regional para avanzar hacia un modelo turístico más inclusivo, eliminando barreras y mejorando la calidad de los servicios en los destinos de la Región.

Durante la presentación, Eva Reverte destacó que “desde el Gobierno regional seguimos dando pasos firmes para que la accesibilidad sea una realidad en nuestros destinos turísticos, no solo como un valor añadido, sino como un derecho”.

“Actuaciones como esta mejoran la experiencia de quienes nos visitan, pero también la calidad de vida de los vecinos, especialmente en municipios que acogen actividades culturales y deportivas durante todo el año”, añadió.

Accesibilidad universal

El Gobierno regional impulsa la accesibilidad turística en Moratalla con nuevas infraestructuras adaptadas / Enrique Soler

La directora general subrayó además que “este tipo de proyectos forman parte del compromiso del Gobierno de la Región de Murcia con la accesibilidad universal, en colaboración con entidades como CERMI, con las que trabajamos para avanzar hacia un turismo verdaderamente inclusivo”.

Este tipo de proyectos forman parte del compromiso del Gobierno de la Región de Murcia con la accesibilidad universal, en colaboración con entidades como CERMI Eva Reverte — Directora General de Calidad Turística

Por su parte, el alcalde de Moratalla, Juan Soria, ha explicado que se trata de “una reivindicación de la sociedad moratallera, desde clubes deportivos que organizan pruebas a lo largo del año, hasta un servicio más de cara a la próxima Semana Santa”.

Esta actuación da respuesta a una necesidad existente en la zona, donde hasta ahora no había aseos públicos accesibles, y contribuye a reforzar la oferta de servicios en un entorno con gran afluencia de visitantes y actividad social.