Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vacunación virus papilomaDebate electoral UMUAparcamientos en MurciaSillas procesiones CartagenaReal MurciaJazz San Javier
instagramlinkedin

Accesibilidad

El Gobierno regional impulsa la accesibilidad turística en Moratalla con nuevas infraestructuras adaptadas

Una actuación que ha contado con una subvención de 30.000 euros del Gobierno de la Región de Murcia

Una actuación que ha contado con una subvención de 30.000 euros del Gobierno de la Región de Murcia

Una actuación que ha contado con una subvención de 30.000 euros del Gobierno de la Región de Murcia / Enrique Soler

Enrique Soler

Enrique Soler

Moratalla

El proyecto ha permitido la construcción de un módulo de aseos públicos totalmente accesibles, así como la adecuación del entorno y la instalación de sistemas de saneamiento, fontanería e iluminación, incorporando además soluciones específicas que garantizan la accesibilidad universal —física, sensorial y cognitiva— conforme a la normativa vigente.  

La directora general de Competitividad y Calidad Turísticas, Eva Reverte, junto al alcalde de Moratalla, Juan Soria, han presentado el proyecto de construcción de aseos públicos accesibles en la Carretera Campo de San Juan, una actuación ya finalizada que ha contado con una subvención de 30.000 euros del Gobierno de la Región de Murcia.

Esta intervención se enmarca en la estrategia del Ejecutivo regional para avanzar hacia un modelo turístico más inclusivo,

Esta intervención se enmarca en la estrategia del Ejecutivo regional para avanzar hacia un modelo turístico más inclusivo, eliminando barreras y mejorando la calidad de los servicios en los destinos de la Región.

Durante la presentación, Eva Reverte destacó que “desde el Gobierno regional seguimos dando pasos firmes para que la accesibilidad sea una realidad en nuestros destinos turísticos, no solo como un valor añadido, sino como un derecho”.

“Actuaciones como esta mejoran la experiencia de quienes nos visitan, pero también la calidad de vida de los vecinos, especialmente en municipios que acogen actividades culturales y deportivas durante todo el año”, añadió.

Accesibilidad universal

El Gobierno regional impulsa la accesibilidad turística en Moratalla con nuevas infraestructuras adaptadas

El Gobierno regional impulsa la accesibilidad turística en Moratalla con nuevas infraestructuras adaptadas / Enrique Soler

La directora general subrayó además que “este tipo de proyectos forman parte del compromiso del Gobierno de la Región de Murcia con la accesibilidad universal, en colaboración con entidades como CERMI, con las que trabajamos para avanzar hacia un turismo verdaderamente inclusivo”.

Este tipo de proyectos forman parte del compromiso del Gobierno de la Región de Murcia con la accesibilidad universal, en colaboración con entidades como CERMI

Eva Reverte

— Directora General de Calidad Turística

Por su parte, el alcalde de Moratalla, Juan Soria, ha explicado que se trata de “una reivindicación de la sociedad moratallera, desde clubes deportivos que organizan pruebas a lo largo del año, hasta un servicio más de cara a la próxima Semana Santa”. 

Noticias relacionadas y más

Esta actuación da respuesta a una necesidad existente en la zona, donde hasta ahora no había aseos públicos accesibles, y contribuye a reforzar la oferta de servicios en un entorno con gran afluencia de visitantes y actividad social.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El ministro Puente reitera que la estación del AVE del Carmen estará operativa antes de que termine el año
  2. ¿Qué supone la apertura completa del Arco Noroeste en la Región? El vídeo que explica el 'último hito' para mejorar el tráfico en Murcia
  3. De granjas de cerdos a suelos residenciales: el Plan General se adapta por fin para permitir más casas y comercios en la zona norte de Murcia
  4. La talla de Nuestro Padre Jesús Nazareno entrará a la Catedral de Murcia durante la procesión de Viernes Santo por primera vez en un siglo
  5. El Arco Noroeste entra en funcionamiento para sacar 27.000 vehículos diarios del área metropolitana de Murcia
  6. Ya en marcha el nuevo aparcamiento de Hacienda en Murcia, que amplía el periodo gratis hasta el 18 de abril
  7. El 30 de marzo se cierra el plazo para solicitar las ayudas a la producción de contenidos audiovisuales en la Región de Murcia
  8. La firma de juguetes más famosa del mundo aterriza en Murcia y prepara la apertura inminente de su nueva tienda

Lorca organiza un despliegue sin precedentes para atender a los turistas esta Semana Santa

Lorca organiza un despliegue sin precedentes para atender a los turistas esta Semana Santa

Policía Nacional acaba con parte de uno de los grupos delictivos más activos de Lorca

Policía Nacional acaba con parte de uno de los grupos delictivos más activos de Lorca

El Gobierno regional impulsa la accesibilidad turística en Moratalla con nuevas infraestructuras adaptadas

El Gobierno regional impulsa la accesibilidad turística en Moratalla con nuevas infraestructuras adaptadas

La mejor artesanía vuelve a Lorca del 1 al 5 de abril

La mejor artesanía vuelve a Lorca del 1 al 5 de abril

El festival Estrenarte abre una nueva convocatoria para apoyar y difundir el talento de los jóvenes artistas de la Región

El festival Estrenarte abre una nueva convocatoria para apoyar y difundir el talento de los jóvenes artistas de la Región

Wonders, el lince que burló la muerte en Extremadura y ahora da vida en Lorca

Wonders, el lince que burló la muerte en Extremadura y ahora da vida en Lorca

Cinco jóvenes detenidos, dos de ellos menores, por robos en un comercio y en un camping de Totana

Cinco jóvenes detenidos, dos de ellos menores, por robos en un comercio y en un camping de Totana

La empresa Tauro 3 inicia su andadura en la Región con el regreso de los toros a Valentín

La empresa Tauro 3 inicia su andadura en la Región con el regreso de los toros a Valentín
Tracking Pixel Contents