El festival Estrenarte abre una nueva convocatoria para apoyar y difundir el talento de los jóvenes artistas de la Región

El festival Estrenarte 2026 abre, hasta el próximo 9 de mayo, el plazo para la presentación de proyectos en cualquiera de las disciplinas de creación artística, como música, artes plásticas y visuales, artes escénicas, cine o diseño de moda. Los municipios de Cehegín y Torre Pacheco acogerán esta sexta edición, que aumenta su presupuesto a cerca de los 300.000 euros.

Los proyectos, tanto individuales como colectivos, se pueden encontrar en cualquier fase de producción

Los proyectos, tanto individuales como colectivos, se pueden encontrar en cualquier fase de producción y, en caso de ser seleccionados por el comité de expertos, obtendrán una ayuda a la producción y para la posterior exhibición del proyecto.

La consejera de Cultura, Carmen Conesa recordó que Estrenarte es un festival que “persigue y consigue exhibir, difundir y apoyar la producción de proyectos artísticos y culturales de los jóvenes de la Región, ayudando además en su formación y generando una plataforma de encuentro para el talento joven”, y detalló que podrán participar creadores con edades comprendidas entre los 18 y 40 años, nacidos o residentes en la Región.

“Esta nueva edición del certamen va a acreditar que Estrenarte es ya, por derecho propio y por los resultados obtenidos a lo largo de su trayectoria, el mayor evento dirigido a los jóvenes creadores de la Región de Murcia; el mejor escaparate para su talento, y la más eficaz herramienta para su formación y promoción”, subrayó la consejera.

Estrenarte cuenta con una dotación de 300.000 euros y abarca la creación artística en campos como la música, las artes plásticas y visuales, las artes escénicas, el cine o el diseño de moda

Cerca de 250 proyectos producidos

Tras cinco ediciones en las que se han seleccionado y producido cerca de 250 proyectos artísticos, Estrenarte continúa avanzando y “dando una oportunidad al talento, en consonancia con la denominación de nuestro Plan de Juventud ‘OporTÚnidades’”. “Este será el primer paso para que nuestros artistas puedan conocer cómo funciona la industria de su disciplina. Y a ese paso, de la mano de la vocación, de la formación y del talento, seguirán muchos más para adentrarse en el mundo del arte y la cultura”, indicó.

La formación será uno de los pilares de Estrenarte, con charlas y talleres gratuitos para favorecer el desarrollo del talento de los jóvenes creativos

Como en anteriores ediciones, la formación será uno de los pilares de Estrenarte, con charlas y talleres gratuitos para favorecer el desarrollo del talento de los jóvenes creativos. Unas formaciones que se llevan a cabo de forma paralela a las exhibiciones de los proyectos. En años anteriores, se ha invitado a participar en estas actividades a profesionales como el cineasta Juanma Bajo Ulloa, los diseñadores María Escoté y Eduardo Navarrete, el artista Joan Fontcuberta o el actor Fernando Cayo, entre otros.

Promoción de los proyectos

La consejera Carmen María Conesa presentando la convocatoria de 2026 / Enrique Soler

Junto a todo ello, Estrenarte cuenta con un apartado que fue novedad en la anterior edición y que contribuye cumplir con los objetivos propuestos: la promoción. A través de la Dirección General de Juventud, se realizan contactos y colaboraciones con festivales y eventos que tienen lugar en la Región de Murcia para que los jóvenes seleccionados en anteriores ediciones puedan formar parte de sus programaciones. Así, artistas seleccionados han podido formar parte de la programación de eventos como La Noche de los Museos de la ciudad de Murcia, el Fortaleza Sound de Lorca, el Fan Futura y los festivales de teatro de San Javier y de Molina.

Como una muestra permanente de los frutos de Estrenarte, en su web se encuentra además toda la información y el material audiovisual de las exhibiciones de otros años. De esta manera, el festival continúa difundiendo los trabajos seleccionados a través de una plataforma en la que se recogen todos los proyectos apoyados por el Gobierno regional en cada una de las ediciones, como una demostración de que, en el campo del talento joven vinculado a la cultura, tenemos mucho camino hecho y un prometedor terreno por cultivar.

El festival Estrenarte abre una nueva convocatoria para apoyar y difundir el talento de los jóvenes artistas de la Región / Enrique Soler

Por su parte, la concejal de Juventud en el Ayuntamiento de Torre Pacheco, Asunción Pedreño, agradeció al Gobierno Regional por “seguir apostando por el talento joven y por acercar la cultura a nuestros municipios”, en este sentido destacó que “Estrenarte es mucho más que un festival, es una oportunidad para que los jóvenes puedan formarse, mostrar su trabajo y empezar a abrirse camino en el mundo profesional”. Pedreño detalló que desde “Torre Pacheco lo recibimos con muchísima ilusión, porque nos permite apoyar a nuestros jóvenes, dinamizar la vida cultural del municipio y dar visibilidad a todo ese talento que muchas veces necesita una primera oportunidad”.

Una actividad incluida en la programación por el Año Jubilar de la Virgen de las Maravillas, por su parte la regidora de Cehegín, Alicia del Amor, explicó que “Una iniciativa como está refleja la esencia de Cehegín, un pueblo con historia, con identidad y con una forma muy viva de entender la cultura”. La alcaldesa puso en valor Estrenarte definiéndolo como “una apuesta clara por el talento joven de nuestra Región, un festival que da espacio a nuevos creadores, que impulsa disciplinas como el teatro, la música, la danza, las artes plásticas o la moda, y que nace con una vocación muy clara, dar oportunidades reales a quienes están empezando”.