El Ayuntamiento de Caravaca refuerza su apoyo a la Semana Santa con una subvención de 21.000 euros a la Agrupación de Cofradías

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz ha hecho entrega a la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de una subvención por importe de 21.000 euros destinada a colaborar con los gastos de organización y desarrollo del programa de procesiones y actos.

La entrega de esta ayuda municipal ha tenido lugar en el marco de la exposición de imágenes y tronos que durante estos días se celebra en la sala de la antigua Compañía de Jesús. El acto ha estado presidido por el alcalde, José Francisco García quien, junto al concejal de Cultura y Festejos, Joaquín Zaplana, quien ha hecho entrega de la subvención al presidente de la Agrupación de Cofradías, Juan Esteban Piernas, acompañado por el rector de la Real Basílica de la Vera Cruz y párroco de La Concepción, Tomás Álvarez.

El alcalde ha puesto en valor “el trabajo, entusiasmo e ilusión de la Agrupación de Cofradías, destacando su labor coordinada tanto con el Ayuntamiento como con la Diócesis y las distintas cofradías y hermandades del municipio”.

Declaración de Interés Turístico Regional

Entrega de subvenciones de Semana Santa / Enrique Soler

“Desde el Ayuntamiento renovamos nuestro compromiso y apoyo, incrementando la aportación municipal, para contribuir a que la Semana Santa siga avanzando en la vida social y festiva de nuestra ciudad”, ha señalado José Francisco García. En esta misma línea, el alcalde ha destacado el papel de la actual junta directiva: “La Agrupación de Cofradías, con José Esteban Piernas al frente, está desarrollando un gran trabajo con la finalidad de engrandecer el programa de actos y procesiones, siguiendo la senda trazada en los últimos años”.

La Semana Santa de Caravaca de la Cruz, considerada una de las más antiguas de la Región de Murcia, atraviesa un momento de revitalización y crecimiento. En los últimos años, se ha producido una incorporación de nuevos hermanos a las distintas cofradías, fomentando también la salida infantil del Lunes Santo. Este año, además, se han recuperado tradiciones históricas como el Vía Crucis desde el Calvario o el sonido de la carraca en la mañana del Viernes Santo desde el campanario de la parroquia de El Salvador.

Asimismo, se han impulsado nuevas iniciativas que contribuyen a enriquecer la programación, como las Jornadas de Formación Nazarenas, el Concurso del Cartel Infantil de la Semana Santa o el estreno de nuevas marchas procesionales. A ello se suma la recuperación de la revista oficial, que llevaba más de dos décadas sin editarse.

Coincidiendo con la entrega de la ayuda municipal de este 2026, el alcalde ha avanzado que el Pleno de la Corporación Municipal de este jueves aprobará iniciar el expediente para que la Semana Santa de Caravaca de la Cruz sea declarada Fiesta de Interés Turístico Regional por parte de la Comunidad Autónoma, un reconocimiento que contribuirá a reforzar su proyección y atractivo.