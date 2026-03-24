Muere Carmelo López Tornero, referente del movimiento social y vecinal de Cieza

Carmelo López Tornero, histórico activista social y vecinal de Cieza y padre de la concejala María Jesús López, falleció este lunes 23 de marzo, según informó el Foro por el Pensamiento y el Diálogo a través de un comunicado en el que lamentó la pérdida de uno de sus socios fundadores y destacó su trayectoria de compromiso público, político y social.

López Tornero fue una figura muy vinculada a la defensa de los derechos sociales en el municipio y dejó una larga huella en distintos ámbitos de la vida pública ciezana. El Foro lo definió como un "trabajador incansable en la defensa de los derechos de los demás" y subrayó su implicación constante en causas sociales, vecinales y sanitarias.

Militante socialista comprometido, desempeñó distintas responsabilidades orgánicas tanto en UGT como en el PSOE, además de ocupar una concejalía en el Ayuntamiento de Cieza. También participó activamente en los movimientos vecinales durante los primeros años del periodo democrático, una etapa en la que muchos colectivos ciudadanos comenzaron a organizarse para reclamar mejoras sociales y de servicios.

López Tornero junto a su hija, la concejala en el Ayuntamiento de Cieza María Jesús López / L.O.

Entre las iniciativas en las que dejó una impronta más visible figura su papel como impulsor de la Plataforma en Defensa del Hospital de Cieza. Su compromiso se extendió además al ámbito del cooperativismo, con participación en la dirección de UCOMUR, y a la defensa de las personas con discapacidad.

En este último terreno, Carmelo López Tornero fue una pieza clave en la Asociación de Personas con Discapacidad de Cieza, entidad de la que fue presidente y en la que actualmente ocupaba la vicepresidencia. Su labor en esta organización consolidó una trayectoria marcada por la cercanía, la implicación directa y el apoyo a los colectivos más vulnerables.

Un legado de responsabilidad social y solidaridad

Desde el Foro por el Pensamiento y el Diálogo de Cieza trasladaron su "profundo pesar" por el fallecimiento y pusieron en valor "su honestidad, su compromiso con los demás y su disposición para ponerse al frente de cualquier reivindicación justa". El colectivo expresó además sus condolencias a la familia y reivindicó su legado de "responsabilidad social y solidaridad".

Noticias relacionadas

Con la muerte de Carmelo López Tornero, Cieza pierde a una de esas figuras discretas pero decisivas en la construcción del tejido asociativo, político y social del municipio, alguien que hizo del compromiso con los demás una forma de vida.