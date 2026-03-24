Lorca se convierte en ejemplo del éxito de los patios dinámicos para fomentar la inclusión educativa

Los centros educativos del municipio Lorca, uno de los más multiculturales de la Región, se han convertido en un ejemplo de inclusión gracias a la implantación del programa ‘Patios Dinámicos Inclusivos’. Tal es el caso del CEIP Casa del Niño, donde el recreo se ha transformado en un espacio de convivencia, aprendizaje y juego compartido, que este martes era visitado por el consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín y la edil de Educación en el Ayuntamiento de Lorca, Rosa María Medina.

Durante su estancia en la Ciudad del Sol, el mandatario autonómico aprovechaba para poner en valor el crecimiento del programa a nivel regional, pasando de 22 centros educativos en el curso 2023-2024 a 46 en la actualidad, con más de 20.000 alumnos participantes. "Tiene como objetivo impulsar la actividad lúdica, inclusiva y accesible durante el tiempo de recreo en los centros educativos. Se trata de una propuesta de intervención en los patios escolares basada en la observación, el análisis y la construcción de espacios de ocio inclusivos, eliminando barreras que puedan limitar la participación de cualquier alumno", detallaba.

Víctor Marín y Rosa Medina charlan con varias alumnas del CEIP 'Casa del Niño' durante su visita de este martes. / L.O.

Para ello, 'Patios Dinámicos inclusivos' recupera juegos populares y cooperativos, evitando dinámicas excluyentes, aplica los principios del diseño universal para el aprendizaje (DUA) en tiempos de recreo, previene posibles casos de acoso escolar mediante actividades que favorecen la convivencia y reducen conflictos, y sobre todo promueve la inclusión en los recreos de los alumnos de educación Infantil, Primaria, Secundaria y centros de educación especial, así como el fomento de la actividad física.

A este respecto, cabe destacar que, entre los juegos que practica el alumnado, se encuentran el caliche, los bolos, la petanca, la goma, la rayuela, el balón prisionero, el escondite inglés, juegos musicales, tres en raya, liguillas deportivas y juegos de psicomotricidad con aros, entre otros muchos. Además, en el caso del centro lorquino, los escolares disfrutan ya de recreos organizados en diferentes espacios adaptados a sus necesidades: zonas para juegos lógico-matemáticos, rincones de lectura, espacios sensoriales con música y áreas de contacto con la naturaleza.

Patio de recreo del colegio 'Casa del Niño de Lorca'. / L.O.

"Desde el Ayuntamiento de Lorca apoyamos firmemente iniciativas como esta, que no solo enriquecen el tiempo de recreo, sino que contribuyen a crear entornos escolares más igualitarios, donde todos los alumnos tienen cabida y pueden desarrollarse plenamente. Estos patios son un reflejo de la Lorca que queremos: inclusiva, participativa y comprometida con la educación", destacaba por su parte Medina Mínguez.

En tres niveles

En relación con el programa, fuentes autonómicas apuntaban que los centros educativos que implantan este programa lo realizan en tres niveles, acompañados todos de formación del profesorado coordinador. El nivel inicial conlleva el análisis de las necesidades del alumnado y plantea dinámicas que propicien la creación de un patio inclusivo; en el nivel intermedio se implica a todos los docentes del centro y se planifican las actividades inclusivas; y el nivel avanzado consolida las prácticas inclusivas en todos los recreos del centro. Los patios se reorganizan en zonas de actividad diversa, fomentando la accesibilidad, la convivencia y el uso de juegos cooperativos.