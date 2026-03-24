Semana Santa
Limusa echa el resto con el dispositivo de limpieza especial por la Semana Santa de Lorca
La empresa municipal de limpieza movilizará su plantilla al completo, más un refuerzo de 15 operarios y toda su flota
El servicio municipal de limpieza de Lorca movilizará todos sus recursos con la llegada de la Semana Santa. Juan Miguel Bayonas, edil responsable del ramo, así lo indicaba este martes, durante la presentación del dispositivo especial ideado con el objetivo de mantener limpias las calles de la Ciudad del Sol durante los días en que mayor afluencia se registran de todo el año.
"La totalidad de la plantilla disponible del departamento viario de la empresa municipal Limusa estará operativa durante esta Semana Santa en Lorca; lo que se traduce en más de un centenar de personas, que trabajarán en la limpieza y recogida de residuos en el municipio", apuntaba el concejal.
No obstante, para garantizar la correcta respuesta en días de gran ajetreo, al equipo de Limusa se sumará este año una quincena extra de efectivos que se incorporarán en tareas de apoyo y refuerzo. Además, entre los recursos previstos, se encuentra la totalidad de los vehículos de la empresa –barredoras, furgonetas, fregadoras, cubas, hidrolimpiadoras y cisternas baldeadoras– y se contará con un centenar de nuevos contenedores extras en superficie, uno más que 2025 y 20 más que en 2024.
También la arena
Entre los cometidos responsabilidad de Limusa con motivo de la Semana Santa, también destaca la organización –en colaboración con las cofradías– del enarenado de las principales vías procesionales, es decir, la calle Lope Gisbert y la avenida Juan Carlos I. Allí, cerca de 900 toneladas de arena y grava se aplicarán en dos fases. La primera tendrá lugar en la noche del jueves de Serenata, cubriendo la avenida Juan Carlos I desde Plaza Óvalo. La segunda, previa a Jueves Santo, reforzará esta vía y ampliará el tratamiento hasta Huerto Ruano, añadiendo el tramo de Lope Gisbert hasta el Óvalo desde Santo Domingo.
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