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La empresa Tauro 3 inicia su andadura en la Región con el regreso de los toros a Valentín

El Real Club Taurino de Murcia acogió la presentación de la nueva empresa y del cartel del festejo previsto para junio de 2026

Presentación del festival taurino en Valentín en el Real Club Taurino de Murcia

Presentación del festival taurino en Valentín en el Real Club Taurino de Murcia / L.O.

L.O.

El Real Club Taurino de Murcia acogió, arropado por un gran ambiente de público, la presentación oficial de Tauro 3, la nueva empresa organizadora de espectáculos taurinos en la Región de Murcia, dirigida por Antonio Salvador Abril.

Durante el acto se dio a conocer también el cartel que supondrá el regreso de los toros a la pedanía murciana de Valentín, previsto para el próximo 14 de junio de 2026.

El festival taurino se celebrará el 14 de junio de 2026 con un cartel formado por Javier Herrero y varios diestros murcianos

El festejo contará con un elenco integrado por Javier Herrero y los murcianos Antonio Puerta, Filiberto, José María Trigueros y el novillero Antonio Aparicio, que lidiarán un encierro de Salvador Domecq.

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En el transcurso de la presentación intervinieron, además del empresario Antonio Salvador Abril, los espadas murcianos que tomarán parte en este festival taurino sin picadores.

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