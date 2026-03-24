Semana Santa
El emperador Constantino I "El Grande" protagoniza los estrenos del Paso Blanco de Lorca
Además de una nueva puesta en escena para el personaje, la cofradía ha renovado su indumentaria y la de su escolta, a la vez que ha incorporado cuatro túnicas de mayordomo
El emperador Constantino I "El Grande" será el gran beneficiado de los estrenos para la Semana Santa de este año del Paso Blanco. Tanto es así que, además de vestir una indumentaria completamente nueva –tanto él como su guardia– el personaje modificará por completo su forma de desfilar por la carrera. No obstante, para contemplar la carroza habrá que esperar a la llegada de los desfiles.
Lo que sí se presentaba en el museo de bordados de la cofradía eran los nuevos trajes que, junto a cuatro túnicas de mayordomo, eran bordadas durante el pasado año en el taller ‘Virgen de la Amargura’. Al respecto de estas labores, cabe destacar que en ellas han participado –además de las bordadoras profesionales contratadas por el Paso– alumnos del programa experiencial de formación y empleo financiado por la Comunidad Autónoma, y con la colaboración de la Concejalía de Empleo; todas ellas bajo la dirección de la Comisión Artística de la entidad.
Según destacaban fuentes del Paso Blanco, el tiempo empleado en la realización de todos estos bordados alcanzaba las 7.550 horas, una cifra muestra del –como indicaba el alcalde, Fulgencio Gil– "talento artístico de las bordadoras que hacen que Lorca sea sinónimo de excelencia en el bordado y en las tradiciones".
Un cuarto de siglo
Esta presentación, además, servía como homenaje a la citada Comisión Artística, una sección de la cofradía que este año celebra su 25 aniversario. A este respecto, desde el Paso Blanco se aprovechaba para reconocer su labor, recordando que "en este tiempo, todos los bordados de los grupos bíblicos (caballerías, mantos, túnicas, complementos de las carrozas, entre otros) y elementos de representación, como pueden ser banderas o túnicas, que forman parte de la procesión del Paso Blanco, han sido diseñados y dirigidos desde esta Comisión Artística".
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